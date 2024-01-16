16 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Если тебе показалось, что все праздники уже позади — таки показалось. Ведь каждый день мир и Украина отмечают большие и незначительные, религиозные и международные праздники. Какой сегодня, 16 января, праздник — рассказываем тебе дальше.
16 января — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций
В январе в Украине отмечают День памяти защитников, которые держали оборону Донецкого аэропорта с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года.
Официальной датой памяти киборгов совместным Приказом Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины названо 20 января. Однако по инициативе самих киборгов с 2018 года День памяти защитников ДАП чествуется 16 января в разных городах Украины.
Киборгами украинских военных назвали сами российские оккупанты, которых тогда звали сепаратистами. Враг был в шоке, что живые люди так долго и стойко защищали Донецкий аэропорт. С тех пор известна фраза: Киборги выстояли, не устоял бетон.
Праздник в честь самой известной ливерпульской группы, покорившей сердца миллионов фанов по всему миру, традиционно отмечается с 2001 года, 16 января.
16 января является традиционным Днем Дракона, посвященный изучению культурного значения дракона для истории.
К примеру, в Китае Дракон символизирует богатство, власть и лидерство. А в Великобритании победа над драконом символизировала невероятно сильного воина. Западный мир чаще изображает в виде дракона символ зла.
2024 год считается годом Дракона.
По новому стилю церковного календаря верующие поклоняются одной из самых известных христианских реликвий — честным веригам апостола Петра. Это оковы, в которые был закован апостол Петр.
По верованию, во время заковки апостола Петра в Иерусалиме, ему явился ангел, освободивший апостола.
Руководитель тюрьмы после увиденного обратился в христианство, а оковы Петра сохранил. За годы эти реликвии были разъединены и находились в Константинополе и Риме. После объединения двух оков, они соединились в единую цепь.
После этого церковь установила праздник Поклонения оковам святого Петра.
После этого церковь установила праздник Поклонения оковам святого Петра.
По старому стилю календаря верующие чтят память пророка Малахии, а также святого мученика Гордия, пострадавшего за христианскую веру в III веке.
Наши предки верили в приметы и предсказывали будущее по погоде. Сейчас наш климат очень изменился, поэтому к таким приметам следует относиться скептически.
Вместе с тем считалось, что:
В этот день нельзя работать с острыми предметами, а также строго запрещается стирать вещи.
Также лучше не выносить мусор из дома, чтобы не вынести счастья.
Именины по новому календарю сегодня празднуют Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Неонила.
Ранее мы также собрали для тебя в одном материале все церковные праздники, которые мы отметим в январе 2024 года.
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