16 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Если тебе показалось, что все праздники уже позади — таки показалось. Ведь каждый день мир и Украина отмечают большие и незначительные, религиозные и международные праздники. Какой сегодня, 16 января, праздник — рассказываем тебе дальше.

16 января — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

16 января — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День памяти киборгов в Украине

В январе в Украине отмечают День памяти защитников, которые держали оборону Донецкого аэропорта с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года.

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Официальной датой памяти киборгов совместным Приказом Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины названо 20 января. Однако по инициативе самих киборгов с 2018 года День памяти защитников ДАП чествуется 16 января в разных городах Украины.

Киборгами украинских военных назвали сами российские оккупанты, которых тогда звали сепаратистами. Враг был в шоке, что живые люди так долго и стойко защищали Донецкий аэропорт. С тех пор известна фраза: Киборги выстояли, не устоял бетон.

Всемирный день The Beatles

Праздник в честь самой известной ливерпульской группы, покорившей сердца миллионов фанов по всему миру, традиционно отмечается с 2001 года, 16 января.

День Дракона

16 января является традиционным Днем Дракона, посвященный изучению культурного значения дракона для истории.

К примеру, в Китае Дракон символизирует богатство, власть и лидерство. А в Великобритании победа над драконом символизировала невероятно сильного воина. Западный мир чаще изображает в виде дракона символ зла.

2024 год считается годом Дракона.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По новому стилю церковного календаря верующие поклоняются одной из самых известных христианских реликвий — честным веригам апостола Петра. Это оковы, в которые был закован апостол Петр.

По верованию, во время заковки апостола Петра в Иерусалиме, ему явился ангел, освободивший апостола.

Руководитель тюрьмы после увиденного обратился в христианство, а оковы Петра сохранил. За годы эти реликвии были разъединены и находились в Константинополе и Риме. После объединения двух оков, они соединились в единую цепь.

После этого церковь установила праздник Поклонения оковам святого Петра.

По старому стилю календаря верующие чтят память пророка Малахии, а также святого мученика Гордия, пострадавшего за христианскую веру в III веке.

Читать по теме Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих Делимся церковным календарем на 2024 год.

Приметы 16 января 2024 года

Наши предки верили в приметы и предсказывали будущее по погоде. Сейчас наш климат очень изменился, поэтому к таким приметам следует относиться скептически.

Вместе с тем считалось, что:

если в этот день солнце на закате красного цвета, то на следующий день будет морозная, но солнечная погода;

дует ветер с севера — стоит ожидать длительных холодов;

вьюга предвещает холодное и дождливое лето;

если 16 января идет снег — на лугах в мае будет много травы;

мороз в этот день — к сухому и теплому лету.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя работать с острыми предметами, а также строго запрещается стирать вещи.

Также лучше не выносить мусор из дома, чтобы не вынести счастья.

Памятные события 16 января в истории

В 1918 году Центральная Рада приняла закон о создании украинской добровольческой армии. В 1919 году Украинская Директория объявила войну большевистской России. В 1957 году в Ливерпуле открылся The Cavern Club, где выступала группа The Beatles. В 1963 году впервые за управление авиалайнера стала женщина. Это была англичанка Ивонн Поуп, и управляла она из Лондона в Дюссельдорф. 16 января 2014 года Верховная Рада Украины с нарушением регламента приняла известные диктаторские законы 16 января или законы о диктатуре. За закон голосовали поднятием рук, депутаты даже не слышали и не видели текста законов до принятия решения.

Именины сегодня

Именины по новому календарю сегодня празднуют Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Неонила.

Ранее мы также собрали для тебя в одном материале все церковные праздники, которые мы отметим в январе 2024 года.

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