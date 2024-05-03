3 мая — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Дни быстро сменяют друг друга. Не успели мы насладиться первыми ароматами цвета вишни, как календарь нам показывает 3 мая, какой же праздник сегодня мы можем отмечать — хочется спросить.

Ведь может казаться, что из-за быстрого течения времени, нет ни шанса наполниться во всю силу весной. Однако выдающиеся события этого дня — тебе точно позволят запомнить его по крайней мере еще на год, пока снова в дверь не постучатся 3 мая.

3 мая — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Всемирный день свободы прессы

Кому как не нам знать, как важна свобода СМИ. И Всемирный день свободы прессы совершенно по-новому воспринимается на фоне тысячных митингов в Грузии и открытой войны РФ не только против Украины и ее нации, но и правды в целом.

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Международный день Солнца

Международный день Солнца может казаться несерьезным праздником для тех, кто только ищет повод что-то отметить или устроить гулянье. Однако на самом деле этот день основан для распространения информации о возобновляемых источниках энергии и поощрения переходить именно на них.

День словотворца

Если ты любишь писать, или даже придумывать свои собственные неологизмы, тогда День словотворца точно был создан для тебя. Ведь он был основан, чтобы еще раз напомнить людям о магии слов, которую может творить каждый и каждая.

Международный день дикой коалы

Такие трогательные животные как коалы требуют не только любви, но и внимания к своим нуждам. Поэтому Международный день дикой коалы призван напомнить людям о важности сохранения этого вида в природе и их привычной среды обитания.

День кондитера

Любишь лакомиться сладеньким каждое утро к завтраку? Тогда в этот день не забудь поблагодарить кондитера, который создал твои любимые пирожные. Это ведь его или ее профессиональный день.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

Сегодня, 3 мая, верующие по новому церковному календарю встречают Великую пятницу Страстной недели.

Также в этот день важно не забыть почтить память мучеников Тимофея и Мавры и иконы Божией Матери Успения Киево-Печерска.

Приметы 3 мая 2024

если утром увидишь росу, тогда можно ожидать хорошую погоду в ближайшее время;

как услышишь, что поют соловьи, это будет означать, что конец мая будет теплым;

если же любишь наблюдать за природой и увидишь, что зацвела черемуха, значит лето будет без дождей.

Что сегодня нельзя делать

Из-за того, что эта дата приходится на Страстную пятницу, день имеет немало запретов:

не следует злословить и скандалить;

желательно удержаться и от шуток и громкого веселья;

лучше отказаться и от уборки, домашних дел, шитья, вышивания и вязания;

также не рекомендуется даже браться за ножницы и пытаться копаться на огороде.

Памятные события 3 мая в истории

В 1469 году родился политический деятель и мыслитель Никколо Макиавелли.

В 1880 году был открыт первый в Украине львовский конный трамвай.

В 1898 году родилась в Киеве израильская государственная деятельница Голда Меир, которая стала одним из основателей государства Израиль и его четвертым премьер-министром.

В 1991 году в Намибии была подписана Виндхукская декларация, призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер.

В 1995 году был установлен первый орден Украины имени Богдана Хмельницкого.

В 2014 году был создан добровольческий батальон Айдар, который до сих пор стоит на защите Украины.

Именины сегодня

Сегодня именины празднуют Петр, Тимофей, Феодосий.

Скоро уже наступит Пасха. А потому становится все более актуальным вопрос, как будут праздновать Пасху 2024 в Киеве. Читай по ссылке детали правил празднования.

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