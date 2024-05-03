3 травня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Дні швидко змінюють одне одного. Не встигли ми насолодитись першими ароматами вишневого цвіту, як календар нам показує 3 травня, яке свято ж сьогодні ми можемо відзначати — хочеться запитати себе.

Адже може видаватись, що через швидкий плин часу, не маєш ані шансу наповнитись на всю силу весною. Проте визначні події цього дня — тобі точно дадуть змогу запам’ятати його принаймні ще на рік, поки знов у двері не постукає 3 травня.

3 травня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Всесвітній день свободи преси

Кому як не нам знати, наскільки важлива свобода ЗМІ. І Всесвітній день свободи преси зовсім по-новому сприймається на фоні тисячних мітингів у Грузії та відкритій війні РФ не лише проти України і її нації, але й правди в цілому.

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Міжнародний день Сонця може лише здаватися несерйозним святом для тих, хто тільки шукає привід щось відзначити чи влаштувати гуляння. Проте насправді цей визначний день засновано задля поширення інформації про відновлювальні джерела енергії та заохочення переходити саме на них.

День словотворця

Якщо ти любиш писати, або ж навіть вигадувати свої власні неологізми, тоді День словотворця точно був створений для тебе. Адже він був заснований, щоб вкотре нагадати людям про магію слів, яку може творити кожен та кожна.

Міжнародний день дикої коали

Такі зворушливі тваринки як коали потребують не лише любові, але й уваги до своїх потреб. Тому Міжнародний день дикої коали покликаний нагадати людям про важливість збереження цього виду в природі та їхнього звичного середовища існування.

День кондитера

Полюбляєш ласувати солоденьким щоранку до сніданку? Тоді цього дня не забудь подякувати кондитеру, який створив твої улюблені тістечка. Адже це його чи її професійний день.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

Сьогодні, 3 травня, віряни за новим церковним календарем зустрічають Велику п’ятницю Страсного тижня.

Також у цей день важливо не забути вшанувати пам’ять мучеників Тимофія і Маври та ікони Божої Матері Успіння Києво-Печерська.

Прикмети 3 травня 2024

якщо вранці побачиш росу, тоді можна чекати на гарну погоду найближчим часом;

як почуєш, що співають солов’ї, це означатиме, що кінець травня буде теплим;

якщо ж любиш спостерігати за природою й побачиш, що зацвіла черемха, тоді значить літо буде без дощів.

Що сьогодні не можна робити

Через те, що ця дата припадає на Страсну п’ятницю, день має чимало заборон:

не варто лихословити та скандалити;

бажано утриматись і від жартів та гучних веселощів;

краще відмовитись і від прибирання, хатніх справ, шиття, вишивання та в’язання;

також не рекомендується навіть братись за ножиці та намагатись порпатись на городі.

Пам’ятні події 3 травня в історії

У 1469 році народився політичний діяч та мислитель Нікколо Макіавеллі.

У 1880 році було відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.

У 1898 році народилась у Києві ізраїльська державна діячка Голда Меїр, яка стала одною із засновників держави Ізраїль та його четвертим прем’єр-міністром.

У 1991 році у Намібії була підписана Віндхукська декларація, що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер.

У 1995 році була встановлено перший орден України — імені Богдана Хмельницького.

У 2014 році було створено добровольчий батальйон Айдар, які й досі стоїть на захисті України.

Іменини сьогодні

Сьогодні іменини святкують Петро, Тимофій, Феодосій.

Скоро вже настане Великдень. А через це стає все більш актуальним питання, як святкуватимуть Великдень 2024 у Києві. Читай за посиланням деталі правил святкування.

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