Найбільше свято християн: що символізує паска на Великдень та яке її значення у релігії

5 травня віряни східного обряду святкують Воскресіння Христове. Великдень вважається одним із найбільших свят для християн. Традиційно святкування Великодня супроводжується крашанками та паскою на столах.

Та ті, хто не надто близько знайомий з традиціями святкування та релігією, може цікавитися: що символізує паска та яке значення цієї випічки у свято.

Детально про значення паски та релігійну традицію випікати таку здобу на святкування Воскресіння Господнього, розповідаємо далі.

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Що символізує паска: пояснення

Головним символом Великодня є паска: її готують на спеціальному тісті, прикрашають зверху глазурʼю та смаколиками.

Однак здоба має глибокий символізм для вірян. Зокрема, її форма, смак та навіть оздоблення означає чимало речей релігійного світу.

Паска на Великдень символізує плоть Ісуса Христа, який віддав життя за порятунок людей. Кругла форма означає Царство Небесне. Солодкий смак символізує перемогу над смертю, яку дарував Ісус, його воскресіння. Білий колір глазурі означає чистоту, турботу та милосердя. Пишність паски є символом щастя та багатства дому, в якому її спекли. Прикраси на пасці символізують багатство та щастя. Хрест на пасці означає памʼять про Ісуса та його воскресіння.

У багатьох культурах паска також є символом родючості, сімʼї та нового життя.

Раніше ми розповідали тобі, коли печуть паски на Великдень та які традиції цієї події, читай в іншому матеріалі.

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