Пять преимуществ iPhone 15 Plus: сравнение с предшественником

Компания Apple долго не упоминала о приставке Plus в наименовании iPhone. Возвращение большого смартфона произошло в прошлом году — в линейке iPhone 14. И поскольку презентованная пятнадцатая серия также содержит модель с идентичным названием, можно считать эксперимент удачным.

Что примечательно, Apple iPhone 15 Plus имеет много общего с предшественником: такой же по размеру дисплей, диагональное расположение датчиков задней камеры, быстрый и точный идентификатор лица, рамка из алюминия, одинаковый стандарт влагозащиты.

Как и любая другая новинка, пятнадцатка превосходит предыдущую версию по ряду технических параметров.

Сейчас также смотрят

Динамический островок

“Монобровь” всегда была предметом активных обсуждений. Одни пользователи называли ее визитной карточкой iPhone и воспринимали положительно, другие сетовали на бесполезность и большой размер. Apple нашла выход и превратила зону селфи-камеры в функциональный динамичный островок. Сначала он появился в iPhone Pro из четырнадцатой серии, а теперь перекочевал на iPhone 15, 15 Plus. Помимо эстетической функции, Dynamic Island выполняет также практическое упрощающее взаимодействие пользователя с системой.

Процессор

Пятнадцатый iPhone на шаг впереди. Вместо шести ядерных А15 он использует A16 с таким же количеством ядер, но улучшенной производительностью и энергоэффективностью. Процессор отвечает флагманскому уровню и обеспечивает корректную работу всех функций. Комфортная многозадачность гарантирована.

Камера

На первый взгляд, может показаться, что аппаратные и программные изменения не коснулись основной камеры. Однако производитель спешит убедить в обратном:

12-мегапиксельный основной датчик заменен профессиональным 48-мегапиксельным;

расширены опции оптического зума;

поддерживаются портреты нового поколения и Smart HDR 5.

Порт зарядки

Все предыдущие iPhone (в том числе 14 Plus) заряжались через Lightning. В этом была некая эксклюзивность, но в плане удобства фирменный порт Apple всегда уступал универсальному USB-C. Именно симметричный разъем и достался всем моделям пятнадцатого поколения. iPhone 15 Plus — не исключение. Соответственно теперь возможности использования аксессуаров шире, а риск повреждения гнезда ниже.

Характеристики экрана

Технология изготовления и габариты совпадают, а технические характеристики отличаются. А они оказывают влияние на комфорт эксплуатации и качество картинки. Основные новшества:

разрешение 2796 х 1290 несколько увеличено по сравнению с прошлогодним iPhone;

плотность пикселей — как у версии Pro Max;

максимальный показатель яркости под влиянием прямых солнечных лучей — до 2000 нит.

Частота обновления все еще фиксирована без возможности выбора оптимального показателя для взаимодействия с динамическим контентом.

Значительным доводом в пользу нового iPhone 15 Plus можно считать актуальность и перспективность. Программная поддержка ему светит дольше четырнадцатого.

Также раньше мы рассказывали, как проверить перед покупкой iPhone — советы при покупке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.