П’ять переваг iPhone 15 Plus: порівняння з попередником

Компанія Apple довго не згадувала про приставку Plus у найменуванні iPhone. Повернення великого смартфона стався торік — у лінійці iPhone 14. І оскільки презентована п’ятнадцята серія також містить модель з ідентичною назвою, можна вважати експеримент вдалим.

Що примітно, Apple iPhone 15 Plus має багато спільного з попередником: такий самий за розміром дисплей, діагональне розташування датчиків задньої камери, швидкий і точний ідентифікатор обличчя, рамка з алюмінію, однаковий стандарт вологозахисту.

Як і будь-яка інша новинка, п’ятнадцятка перевершує попередню версію щодо низки технічних параметрів.

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Динамічний острівець

“Монобрів” завжди була предметом активних обговорень. Одні користувачі називали її візитівкою iPhone і сприймали позитивно, інші нарікали на марність та великий розмір. Apple знайшла вихід і перетворила зону селфі-камери на функціональний динамічний острівець. Спершу він з’явився в iPhone Pro із чотирнадцятої серії, а тепер перекочував на iPhone 15, 15 Plus. Крім естетичної функції, Dynamic Island виконує також практичну спрощує взаємодію користувача з системою.

Процесор

П’ятнадцятий iPhone на крок попереду. Замість шести ядерних А15 він використовує A16 з такою самою кількістю ядер, але покращеними продуктивністю та енергоефективністю. Процесор відповідає флагманському рівню та забезпечує коректну роботу всіх функцій. Комфортна багатозадачність гарантована.

Камера

На перший погляд, може здатися, що апаратні та програмні зміни не торкнулися основної камери. Проте виробник поспішає переконати у протилежному:

12-мегапіксельний основний датчик замінений на професійний 48-мегапіксельний;

розширено опції оптичного зуму;

підтримуються портрети нового покоління та Smart HDR 5.

Порт зарядки

Усі попередні iPhone (зокрема 14 Plus) заряджалися через Lightning. У цьому була якась ексклюзивність, але в плані зручності фірмовий порт Apple завжди поступався універсальному USB-C. Саме симетричний роз’єм і дістався всім моделям п’ятнадцятого покоління. iPhone 15 Plus — не виняток. Відповідно, тепер можливості використання аксесуарів ширші, а ризик пошкодження гнізда нижчий.

Характеристики екрана

Технологія виготовлення та габарити екрана збігаються, а технічні характеристики відрізняються. А вони впливають на комфорт експлуатації та якість картинки. Основні нововведення:

роздільна здатність 2796 х 1290 трохи збільшена в порівнянні з торішнім iPhone;

щільність пікселів — як у версії Pro Max;

максимальний показник яскравості під впливом прямих сонячних променів — до 2000 нит.

Частота оновлення все ще фіксована без можливості вибору оптимального показника для взаємодії з динамічним контентом.

Значним аргументом на користь нового iPhone 15 Plus можна вважати актуальність та перспективність. Програмна підтримка йому світить довше, ніж чотирнадцятому.

Також раніше ми розповідали, як перевірити перед покупкою iPhone — поради під час купівлі.

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