6 сентября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Практически каждое число месяца уже было в истории человечества и отмечалось чем-то важным. Иногда такие события можно праздновать из года в год в определенный день. Какой праздник 6 сентября 2023 и какие традиции этого дня, рассказываем тебе дальше.
6 сентября традиционно отмечают международный День чтения книг. Дата призвана поощрять взрослых и детей читать. В этот день можно приобрести новую книгу, сходить в библиотеку или просто сесть и дочитать ту самую книгу, которая стоит на полке без дела.
Также 6 сентября отмечают День полетов над землей. Ни об истории, ни почему выбран именно этот день, неизвестно. Однако в этот день любители экстремального спорта со скачками и полетами отмечают свою причастность к празднику.
Также 6 сентября христиане чтят память святого мученика Евтихия.
Мученик Евтихий был одним из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова. Он проповедовал христианскую веру, но не входил к числу апостолов, приближенных ко Христу.
По новому стилю, 6 сентября верующие будут праздновать Михаиловое чудо. Раньше его праздновали 19 сентября. В этот день чтят память архангела Михаила и соблюдают несколько примет: завершают полевые работы, девушки гадают.
Детальнее о том, все ли даты религиозных праздников зависят от перехода на новый календарь, мы объясняли в нашем другом материале.
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