6 сентября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Практически каждое число месяца уже было в истории человечества и отмечалось чем-то важным. Иногда такие события можно праздновать из года в год в определенный день. Какой праздник 6 сентября 2023 и какие традиции этого дня, рассказываем тебе дальше.

6 сентября: какой праздник

День чтения книг

6 сентября традиционно отмечают международный День чтения книг. Дата призвана поощрять взрослых и детей читать. В этот день можно приобрести новую книгу, сходить в библиотеку или просто сесть и дочитать ту самую книгу, которая стоит на полке без дела.

День полетов над землей

Также 6 сентября отмечают День полетов над землей. Ни об истории, ни почему выбран именно этот день, неизвестно. Однако в этот день любители экстремального спорта со скачками и полетами отмечают свою причастность к празднику.

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Также 6 сентября христиане чтят память святого мученика Евтихия.

Мученик Евтихий был одним из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова. Он проповедовал христианскую веру, но не входил к числу апостолов, приближенных ко Христу.

По новому стилю, 6 сентября верующие будут праздновать Михаиловое чудо. Раньше его праздновали 19 сентября. В этот день чтят память архангела Михаила и соблюдают несколько примет: завершают полевые работы, девушки гадают.

Национальные праздники 6 сентября

6 сентября в Болгарии отмечают День объединения.

В Эсватине отмечают Национальный праздник Королевства Свазиленд — День Независимости.

В Пакистане 6 сентября отмечают День обороны и армии страны.

Также День вооруженных сил в этот день празднуют в Сан-Томе и Принсипе.

В США 6 сентября отмечают Национальный день кофейного мороженого.

А в Бонайре в этот день отмечают День флага.

Детальнее о том, все ли даты религиозных праздников зависят от перехода на новый календарь, мы объясняли в нашем другом материале.

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