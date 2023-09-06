6 вересня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Практично кожне число місяця вже було в історії людства і відзначалося чимось важливим. Інколи такі події ми можемо святкувати з року в рік у визначений день. Яке свято 6 вересня 2023 року та які традиції цього дня, розповідаємо тобі далі.

6 вересня: яке свято

День читання книг

6 вересня традиційно відзначають міжнародний День читання книг. Дата покликана заохочувати дорослих та дітей читати. Цього дня можна придбати нову книгу, сходити до бібліотеки чи просто сісти й дочитати ту саму книгу, яка стоїть на полиці без діла.

День польотів над землею

Також 6 вересня святкують День польотів над землею. Ні про історію, ні чому обрано саме цей день, не відомо. Однак цього дня любителі екстремального спорту зі стрибками та польотами відзначають свою причетність до свята.

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Також 6 вересня християни вшановують пам’ять святого мученика Євтихія.

Мученик Євтихій був одним з учнів святих апостолів Павла та Іоанна Богослова. Він проповідував християнську віру, але не входив до апостолів, наближених до Христа.

За новим стилем, 6 вересня віряни святкуватимуть Михайлове чудо. Раніше його святкували 19 вересня. В цей день вшановують пам’ять архангела Михаїла та дотримуються кількох прикмет: завершують польові роботи, дівчата ворожать.

Національні свята 6 вересня

6 вересня у Болгарії святкують День об’єднання.

В Есватіні відзначають Національне свято Королівства Свазіленд — День Незалежності.

У Пакистані 6 вересня святкують День оборони та армії країни.

Також День збройних сил цього дня святкують у Сан-Томе і Принсіпі .

У США 6 вересня відзначають Національний день кавового морозива.

А в Б онайре цього дня святкують День прапора .

Детальніше про те, чи всі дати релігійних свят залежать від переходу на новий календар, ми пояснювали в нашому іншому матеріалі.

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