Проведать родных и быть в безопасности: актуальное расписание движения поездов в Украине

Вторые сутки подряд российские оккупанты наносят массированные ракетные удары по всей территории Украины. Поэтому страдают не только мирные украинцы, но и транспортные сообщения. Актуальное расписание движения поездов в Украине смотри в нашем материале.

Актуальное расписание движения поездов в Украине

Несмотря на постоянную воздушную тревогу и ракетные удары российских оккупантов, Укрзалізниця продолжает движение поездов. Смотри в нашем материале обновленный график движения поездов.

Железнодорожные вокзалы работают по всей стране в обычном режиме, подземные переходы выполняют роль укрытия для пассажиров. По состоянию на 8:30 большинство поездов двигалось по привычному графику.

Сейчас также смотрят

Задержка от 30 минут до нескольких часов происходит у 23 рейсов. Отслеживать движение задерживаемых поездов можно по этой ссылке.

Сотрудники железных дорог делают все возможное для сокращения задержки движения. Напряжение в контактных сетях сейчас восстановлено.

График движения электричек

Киевская кольцевая электричка продолжает движение по обычному графику. Во время воздушной тревоги поезда не производят принудительную высадку пассажиров, но просят сразу направляться в укрытия.

Ранее мы рассказывали о безвизовых странах 2022 года для украинцев и условиях въезда.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!