Навідати рідних та бути в безпеці: актуальний розклад руху поїздів в Україні

Другу добу поспіль російські окупанти завдають масованих ракетних ударів по всій території України. Через це страждають не лише мирні українці, а й транспортні сполучення. Актуальний розклад руху поїздів в Україні дивись у нашому матеріалі.

Актуальний розклад руху поїздів в Україні

Попри постійну повітряну тривогу та ракетні удари російських окупантів Укрзалізниця продовжує рух поїздів. Дивись у нашому матеріалі оновлений розклад руху поїздів.

Залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів. Станом на 8:30 більшість поїздів рухалися за звичним графіком.

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Затримка від 30 хвилин до кількох годин відбувається у 23 рейсів. Відслідкувати рух потягів, що затримуються, можна за цим посиланням.

Працівники залізниць роблять усе можливе для скорочення затримки руху. Напругу в контактних мережах нині відновлено.

Розклад руху електричок

Київська кільцева електричка продовжує рух за звичним графіком. Під час повітряної тривоги поїзди не роблять примусової висадки пасажирів, але просять одразу прямувати до укриттів.

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