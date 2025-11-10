Алита: Боевой ангел 2 — когда будет второй сезон культового экшена

Фильм Алита: Боевой ангел 2 (Alita: Battle Angel 2) известен из-за экшена и постоянного состязания главного героя. Читай, когда будет второй сезон культовой ленты и что в нем возможно — в материале.

Алита: Боевой ангел 2: когда выйдет второй сезон

По данным студии 20th Century Studios и продюсеров Джеймса Кэмерона и Джона Ландау, сиквел планируется, а также упоминается третья часть, но релиз отложен из-за приоритета Avatar-франшизы. Долгожданный второй сезон научно-фантастического экшена 2019 остается в разработке, но официальная дата выхода не объявлена.

Фанаты надеются на выход второго сезона в 2026-2027 годах, но сейчас проект на стадии сценария и подготовки. В Украине фильм выйдет одновременно с глобальным релизом, вероятно, в кинотеатрах и стриминговых платформах, как и первая часть.

Продолжение будет базироваться на манге Юкито Кисиро Gunnm, где главная героиня Алита продолжает борьбу в постапокалиптическом мире. Сюжет может раскрыть ее прошлое, конфронтацию с могущественными врагами Залема и развитие отношений с персонажами, такими как доктор Идо.

Фанатами во втором сезоне ожидается больше экшена, киберпанка и философских тем о человечности и технологиях. Режиссером останется Роберт Родригес, а Кэмерон — продюсером.

Задержки связаны с пандемией, фокусом на Avatar 3-5 и финансовыми аспектами: первая часть собрала 405 млн долларов при бюджете 170 млн, но студия считает ее успешной благодаря стримингу.

</p> <h2>Алита: Боевой ангел — сюжет первой части</h2> <p>В постапокалиптическом мире 26 века, после разрушительной войны, человечество разделено на два мира: элитный плавучий город Залем и бедный Железный Город внизу, куда сбрасывают мусор. Киберхирург доктор Дайсуке Идо находит на свалке остатки девушки-киборга с уникальным телом и мозгом, сохранившимся спустя столетие. Он восстанавливает ее, дает имя Алита в честь своей погибшей дочери и становится для нее отцом.</p> <article class="mn-wrapper"> <div class="mn-header">Читать по теме</div> <a href="https://vikna.tv/ru/styl-zhyttya/k-pop-demon-hunters-2-data-vyhoda-novogo-sezona-anyme/" class="mn-grid post"> <div class="mn-image"> <img decoding="async" width="237" height="158" src="https://vikna.tv/wp-content/uploads/2025/11/06/znimok-ekrana-2025-11-06-123905-1-237x158.png" class="post mn-figure wp-post-image" alt="k-pop demon hunters" sizes="(max-width:768px) 100px, (max-width:1280px) 216px, 282px" srcset="https://vikna.tv/wp-content/uploads/2025/11/06/znimok-ekrana-2025-11-06-123905-1-237x158.png 237w, https://vikna.tv/wp-content/uploads/2025/11/06/znimok-ekrana-2025-11-06-123905-1-792x528.png 792w, https://vikna.tv/wp-content/uploads/2025/11/06/znimok-ekrana-2025-11-06-123905-1-768x512.png 768w, https://vikna.tv/wp-content/uploads/2025/11/06/znimok-ekrana-2025-11-06-123905-1-700x467.png 700w, https://vikna.tv/wp-content/uploads/2025/11/06/znimok-ekrana-2025-11-06-123905-1-384x256.png 384w, https://vikna.tv/wp-content/uploads/2025/11/06/znimok-ekrana-2025-11-06-123905-1-320x213.png 320w, https://vikna.tv/wp-content/uploads/2025/11/06/znimok-ekrana-2025-11-06-123905-1.png 1200w" /> </div> <div class="mn-content"> <div class="mn-content-title">Когда выйдет K-pop Demon Hunters 2 сезон: что известно</div> <div class="mn-content-description">Ждать ли нового сезона популярного аниме?</div> </div> </a> </article> <p>Алита просыпается без памяти о своем прошлом, но быстро адаптируется к новой жизни. Она открывает в себе чрезвычайные боевые навыки, в частности, панцеркунст — древнее марсианское искусство боя. Исследуя Железный Город, Алита знакомится с парнем Хьюго, мечтающим попасть в Залем. Они влюбляются, и Хьюго знакомит ее с опасной игрой моторбол – жестким видом спорта на роликах, где киборги соревнуются за шанс подняться вверх.</p> <p>Тем временем Алита становится охотником за головами, чтобы помочь Идо, и сталкивается с могущественными врагами. Она раскрывает заговор, связанный с Новой, бывшей женой Идо, работающей на Залеме и манипулирующей событиями внизу.</p> <p>Во время столкновений Алита упоминает фрагменты своего прошлого: она была воином из Марса, созданным для войны 300 лет назад. Фильм завершается ее решением бросить вызов Залему, намекая на второй сезон фильма.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>

Алита: Боевой ангел — сюжет первой части

В постапокалиптическом мире 26 века, после разрушительной войны, человечество разделено на два мира: элитный плавучий город Залем и бедный Железный Город внизу, куда сбрасывают мусор. Киберхирург доктор Дайсуке Идо находит на свалке остатки девушки-киборга с уникальным телом и мозгом, сохранившимся спустя столетие. Он восстанавливает ее, дает имя Алита в честь своей погибшей дочери и становится для нее отцом.

Алита просыпается без памяти о своем прошлом, но быстро адаптируется к новой жизни. Она открывает в себе чрезвычайные боевые навыки, в частности, панцеркунст — древнее марсианское искусство боя. Исследуя Железный Город, Алита знакомится с парнем Хьюго, мечтающим попасть в Залем. Они влюбляются, и Хьюго знакомит ее с опасной игрой моторбол — жестким видом спорта на роликах, где киборги соревнуются за шанс подняться вверх.

Тем временем Алита становится охотником за головами, чтобы помочь Идо, и сталкивается с могущественными врагами. Она раскрывает заговор, связанный с Новой, бывшей женой Идо, работающей на Залеме и манипулирующей событиями внизу.

Во время столкновений Алита упоминает фрагменты своего прошлого: она была воином из Марса, созданным для войны 300 лет назад. Фильм завершается ее решением бросить вызов Залему, намекая на второй сезон фильма.

Раньше мы писали, когда выйдет второй сезон Макстон-Холл — читай в материале, сколько еще ждать продолжения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!