Аліта: Бойовий ангел 2 — коли буде другий сезону культового екшену

Фільм Аліта: Бойовий ангел 2 (Alita: Battle Angel 2) відомий через екшен та постійне змагання головного героя. Читай, коли буде другий сезон культової стрічки та що у ньому може бути — у матеріалі.

Аліта: Бойовий ангел 2: коли вийде другий сезон

За даними студії 20th Century Studios та продюсерів Джеймса Кемерона і Джона Ландау, сиквел планується, і навіть згадується третя частина, але реліз відкладений через пріоритет Avatar-франшизи. Довгоочікуваний другий сезон науково-фантастичного екшену 2019 року залишається в розробці, але офіційна дата виходу не оголошена.

Фанати сподіваються на вихід другого сезону у 2026-2027 роки, але наразі проект на стадії сценарію та підготовки. В Україні фільм вийде одночасно з глобальним релізом, ймовірно, у кінотеатрах та на стримінгових платформах, як і перша частина.

Продовження базуватиметься на манзі Юкіто Кісіро Gunnm, де головна героїня Аліта продовжує боротьбу в постапокаліптичному світі. Сюжет може розкрити її минуле, конфронтацію з могутніми ворогами з Залема та розвиток стосунків з персонажами, такими як доктор Ідо.

Фанатами у другому сезоні очікується більше екшену, кіберпанку та філософських тем про людяність і технології. Режисером залишиться Роберт Родрігес, а Кемерон — продюсером.

Затримки пов’язані з пандемією, фокусом на Avatar 3-5 та фінансовими аспектами: перша частина зібрала 405 млн доларів при бюджеті 170 млн, але студія вважає її успішною завдяки стримінгу.

Аліта: Бойовий ангел — сюжет першої частини

У постапокаліптичному світі 26 століття, після руйнівної війни, людство розділене на два світи: елітне плавуче місто Залем і бідне Залізне Місто внизу, куди скидають сміття. Кіберхірург доктор Дайсуке Ідо знаходить на сміттєзвалищі рештки дівчини-кіборга з унікальним тілом і мозком, який зберігся через століття. Він відновлює її, дає ім’я Аліта на честь своєї загиблої доньки і стає для неї батьком.

Аліта прокидається без пам’яті про своє минуле, але швидко адаптується до нового життя. Вона відкриває в собі надзвичайні бойові навички, зокрема панцеркунст — древнє марсіанське мистецтво бою. Досліджуючи Залізне Місто, Аліта знайомиться з хлопцем Х’юго, який мріє потрапити до Залема. Вони закохуються, і Х’юго знайомить її з небезпечною грою моторбол — жорстким видом спорту на роликах, де кіборги змагаються за шанс піднятися вгору.

Тим часом Аліта стає мисливцем за головами, щоб допомогти Ідо, і стикається з могутніми ворогами. Вона розкриває змову, пов’язану з Новою, колишньою дружиною Ідо, яка працює на Залем і маніпулює подіями внизу.

Під час сутичок Аліта згадує фрагменти свого минулого: вона була воїном з Марсу, створеним для війни 300 років тому. Фільм завершується її рішенням кинути виклик Залему, натякаючи на другий сезон фільму.

