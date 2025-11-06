Коли вийде K-pop Demon Hunters 2 сезон: що відомо

Анімаційний фільм K-pop Demon Hunters від Netflix, який поєднує елементи K-pop музики та фентезі про боротьбу з демонами, отримає продовження у скорому майбутньому.

Оригінальна стрічка, прем’єра якої відбулася 20 червня 2025 року на стримінговій платформі, розповідає про дівчачу K-pop групу, яка таємно бореться з демонами, натхненними корейським фольклором.

Фільм здобув популярність завдяки унікальному міксу жанрів, яскравій анімації та саундтреку з елементами K-pop. Читай у матеріалі, чи буде другий сезон популярного фільму.

K-pop Demon Hunters 2 сезон: коли чекати продовження

Нещодавно Netflix і Sony Pictures Animation анонсували сиквел під назвою K-pop Demon Hunters 2. За даними видання NME, продовження аніме заплановано на 2029 рік, хоча точна дата релізу поки не оголошена.

Угода про створення сиквелу була укладена після успіху першої частини, яка привернула увагу глядачів своєю оригінальною концепцією.

Сюжет у першій частині розвивається навколо групи дівчат, які під виглядом K-pop айдолів полюють на демонів. Головні героїні стикаються з викликами слави, дружби та надприродних загроз, поєднуючи музичні номери з екшн-сценами.

Затримка релізу до 2029 року пов’язана з виробничими процесами анімації, які вимагають часу на створення якісного контенту. Фанати вже створюють фан-трейлери та обговорюють можливі сюжети в соцмережах. Netflix поки не розкриває акторський склад чи інші деталі, але обіцяє, що сиквел перевершить оригінал у масштабі та емоційній глибині.

Шанувальники K-pop і аніме з нетерпінням чекають новин, адже перша частина стала хітом серед молоді.

