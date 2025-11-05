Фільм Нюрнберг — коли прем’єра в Україні та який сюжет історичного трилеру

6 листопада 2025 року в прокат виходить історична драма Нюрнберг (Nuremberg), яка розповідає про події Нюрнберзького трибуналу над нацистськими злочинцями після Другої світової війни.

Читай у матеріалі про що фільм, як тривало виробництво трилеру та його оцінки критиків.

Фільм Нюрнберг: про що буде трилер

Фільм, знятий американським режисером Джеймсом Вандербілтом, базується на книзі Джека Ел-Хая Нацист і психіатр 2013 року та акцентує увагу на психологічному поєдинку між американським психіатром Дугласом Келлі та Германом Герінгом, правою рукою Адольфа Гітлера.

Сюжет розгортається в повоєнній Німеччині, де психіатр Келлі оцінює психічний стан нацистських лідерів перед судом, намагаючись зрозуміти природу зла. Фільм демонструє битву розумів між Келлі та Герінгом, підкреслюючи моральні дилеми та психологічні аспекти трибуналу.

Виробництво розпочалося в грудні 2023 року, а зйомки проходили в Будапешті з лютого по травень 2024 року. Прем’єра відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто 7 вересня 2025 року.

Критики на Rotten Tomatoes дали 67% позитивних відгуків (на основі 33 рецензій), хвалячи гру Рассела Кроу, але відзначаючи помірний темп і емоційну стриманість. Metacritic — 60/100. Піт Хеммонд з Deadline назвав історію захопливою та актуальною, пропонуючи показувати фільм світовим лідерам.

Раніше ми писали, чи буде Паперовий будинок 6 сезон — читай у матеріалі, чи чекати на новий сезон культового серіалу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!