Фильм Нюрнберг — когда премьера в Украине и каков сюжет исторического триллера

6 ноября 2025 в прокат выходит историческая драма Нюрнберг (Nuremberg), которая рассказывает о событиях Нюрнбергского трибунала над нацистскими преступниками после Второй мировой войны.

Читай в материале о чем фильм, как продолжалось производство триллера и его оценки критиков.

Фильм Нюрнберг: о чем будет триллер

Фильм, снятый американским режиссером Джеймсом Вандербилтом, основан на книге Джека Эл-Хая Нацист и психиатр 2013 года и акцентирует внимание на психологическом поединке между американским психиатром Дугласом Келли и Германом Герингом, правой рукой Адольфа Гитлера.

Сюжет разворачивается в послевоенной Германии, где психиатр Келли оценивает психическое состояние нацистских лидеров перед судом, пытаясь понять природу зла. Фильм демонстрирует битву пониманий между Келли и Герингом, подчеркивая моральные проблемы и психологические аспекты трибунала.

Читать по теме Пограничники 2: когда будет новый сезон и что в нем ждать Скоро ожидаем премьеру новых серий.

Производство началось в декабре 2023 года, а съемки проходили в Будапеште с февраля по май 2024 года. Премьера прошла на Международном кинофестивале в Торонто 7 сентября 2025 года.

Критики на Rotten Tomatoes дали 67% положительных отзывов (на основе 33 рецензий), хваля игру Рассела Кроу, но отмечая умеренный темп и эмоциональную сдержанность. Metacritic – 60/100. Пит Хэммонд из Deadline назвал историю увлекательной и актуальной, предлагая показывать фильм мировым лидерам.

Раньше мы писали, будет ли Бумажный дом 6 сезон — читай в материале, или ждать нового сезона культового сериала.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!