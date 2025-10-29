Пограничники 2: когда будет новый сезон и что в нем ждать

Украинский сериал Пограничники понравились многим, и многие с нетерпением ждут выхода второго сезона — совсем скоро мы сможем увидеть премьеру новых серий.

Второй сезон обещает больше динамики, эмоций и реалий военного времени. Читай в материале, когда планируется выход Пограничники 2 и другие детали премьеры.

Пограничники 2: когда будет второй сезон

Премьера сериала запланирована 17 ноября 2025 эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ. Официальный трейлер уже доступен онлайн, так что ты можешь свободно его просмотреть:

В центре сюжета второго сезона — молодые курсанты Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. История разворачивается вокруг героев первого сезона, а также их товарищей.

Во время войны подготовка становится более суровой: к ним приходит новый преподаватель, заменяющий любимого наставника, приводя к конфликтам, испытаниям и недоразумениям. Зрители увидят, как персонажи закаляют характер, делают непростые выборы, сталкиваются с конкуренцией и развивают романтические линии, придающие эмоциональное напряжение.

Сериал Пограничники многим запомнился не только эмоциями и динамичностью, но и актуальностью в наше время.

Раньше мы писали, когда выйдет 2 сезон Мы все мертвы — читай в материале, когда вернется сериал ужасов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!