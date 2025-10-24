Ми все мертвы 2 сезон — когда выйдет: ждем возвращение зомби и еще больше ужаса

Зомби возвращаются! После двух лет ожидания Netflix наконец подтвердил: второй сезон южнокорейского хита Мы все мертвы уже в производстве.

Съёмки начались в июле 2025 года, а премьера ожидается не раньше 2026-го.

Режиссёр Ли Чжэ Гю обещает, что новый сезон Мы все мертвы будет ещё более масштабным, мрачным и опасным.

Больше подробностей о долгожданном втором сезоне Мы все мертвы — в материале.

Мы все мертвы 2 сезон — сюжет

Netflix пока осторожно говорит о сюжете, но уже известно, что действие теперь будет происходить не в узких школьных коридорах, а в разрушенном Сеуле, где люди живут среди руин.

И если в первом сезоне главной темой были дружба и выживание в стенах школы, то второй обещает показать мир после апокалипсиса, где люди и полу-зомби пытаются сосуществовать.

События второго сезона Мы все мертвы развернутся через некоторое время после трагедии в школе Хёсан. Нам Он-чжо, которую вновь сыграет Пак Джи-ху, теперь уже студентка университета в Сеуле.

В это время вирус снова пробуждается — в изменённой, ещё более страшной форме. Появятся новые виды зомби, и теперь речь пойдёт не только о выживании людей, но и о существовании самих заражённых.

Как намекнул режиссёр сериала, если первый сезон показал, как выживают люди, то второй расскажет о выживании зомби.

Кто вернётся к своим ролям во 2 сезоне Мы все мертвы

Фанаты снова увидят своих любимцев: Юн Чхан-ён (Ли Чон-сан), Чо И-хьон (Чхве Нам-ра) и Ломон (Ли Су-хёк).

Однако не все выжившие будут сниматься в продолжении— некоторые актёры из-за занятости не смогли приступить к съёмкам.

Зато появятся новые лица: Ли Мин-чже, Ким Си-ын, Но Чжэ-вон и Юн Га-и. По словам продюсеров, они привнесут в сериал новую энергию и свежую кровь.

Сколько серий будет в продолжении сериала Мы все мертвы

Netflix пока не раскрывает точное количество серий, но, скорее всего, формат останется привычным — 10-12 эпизодов.

Актёры уже поделились своими эмоциями: Пак Джи-ху в интервью Teen Vogue призналась, что “невероятно взволнована возможностью снова встретиться со своей героиней”, а Ли Чжэ Гю пообещал, что на этот раз история будет более эмоциональной, жёсткой и одновременно человечной.

