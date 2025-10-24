Ми всі мертві 2 сезон — коли вийде: чекаємо повернення зомбі та ще більше жаху

Зомбі повертаються! Після двох років очікування Netflix нарешті підтвердив: другий сезон південнокорейського хіта Ми всі мертві – вже у виробництві.

Зйомки розпочалися в липні 2025 року, а прем’єра очікується не раніше 2026-го.

Режисер Лі Чже Ґю обіцяє — новий сезон Ми всі мертві буде іще більш масштабним, похмурим і небезпечним.

Більше деталей про довгоочікуваний 2 сезон Ми всі мертві — у матеріалі.

Ми всі мертві 2 сезон — сюжет

Про сюжет Netflix поки говорить обережно, але вже відомо, що тепер дія розгортатиметься не в тісних шкільних коридорах, а у занепалому Сеулі, де люди мешкають серед руїн.

І якщо у першому сезоні головною темою була дружба й виживання в межах школи, то другий обіцяє показати світ після апокаліпсису, де люди і напівзомбі намагаються співіснувати.

Події 2 сезону Ми всі мертві мають розгорнуться через певний час після трагедії в школі Хьосан. Нам Он-джо, яку знову зіграє Пак Джі-ху, тепер уже студентка університету в Сеулі.

В цей час вірус знову прокидається — у зміненій, ще страшнішій формі. З’являться нові зомбі, і тепер йтиметься не лише про виживання людей, а й про існування самих заражених.

Як натякнув режисер серіалу: якщо перший сезон показав, як виживають люди, то другий розповість про виживання зомбі.

Хто повернеться до своїх ролей у 2 сезоні Ми всі мертві

Фанати знову побачать своїх улюбленців: Юн Чан-ён (Лі Чон-сан), Чо І-хьон (Чхве Нам-ра) і Ломон (Лі Су-хьок).

Однак не всі виживші дійдуть до продовження — деякі актори через зайнятість не змогли долучитися до зйомок.

Але з’являться нові обличчя: Лі Мін-дже, Кім Сі-ен, Но Чже-вон та Юн Ґа-і. За словами продюсерів, вони принесуть у серіал нову енергію та свіжу кров.

Скільки серій буде у продовженні серіалу Ми всі мертві

Кількість серій Netflix поки не розкриває, але скоріш за все формат залишиться звичним — 10-12 епізодів.

Актори ж уже висловили свої емоції: Пак Джі-ху в інтерв’ю Teen Vogue зізналася, що “неймовірно схвильована знову зустрітися зі своєю героїнею”, а Лі Чже Ґю пообіцяв, що цього разу історія буде “емоційнішою, жорсткішою й водночас більш людяною”.

Читай також, коли вийде Жахливий 3 в Україні: зовсім скоро моторошний клоун Арт повертається і шокує.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!