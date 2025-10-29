Прикордонники 2: коли буде новий сезон та що у ньому очікувати

Український серіал Прикордонники сподобався багатьом, і багато хто з нетерпінням чекає виходу другого сезону — зовсім скоро ми зможемо побачити прем’єру нових серій.

Другий сезон обіцяє більше динаміки, емоцій та реалій воєнного часу. Читай у матеріалі, коли запланований вихід Прикордонники 2 та інші деталі прем’єри.

Прикордонники 2: коли буде другий сезон

Прем’єра серіалу запланована 17 листопада 2025 року ексклюзивно на платформі Київстар ТБ. Офіційний трейлер вже доступний онлайн, тож ти можеш вільно його переглянути:

У центрі сюжету другого сезону — молоді курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України. Історія розгортається навколо героїв першого сезону, а також їхніх товаришів.

Під час війни підготовка стає суворішою: до них приходить новий викладач, що замінює улюбленого наставника, призводячи до конфліктів, випробувань та непорозумінь. Глядачі побачать, як персонажі загартовують характер, роблять непрості вибори, стикаються з конкуренцією та розвивають романтичні лінії, які додають емоційної напруги.

Серіал Прикордонники багато кому запам’ятався не лише емоціями та динамічністю, але й актуальністю у наш час.

