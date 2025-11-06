Когда выйдет K-pop Demon Hunters 2 сезон: что известно

Анимационный фильм K-pop Demon Hunters от Netflix, объединяющий элементы K-pop музыки и фэнтези о борьбе с демонами, получит продолжение в скором будущем.

Оригинальная лента, премьера которой состоялась 20 июня 2025 года на стриминговой платформе, рассказывает о девичьей группе K-pop, которая тайно борется с демонами, вдохновленными корейским фольклором.

Фильм приобрел известность благодаря уникальному миксу жанров, яркой анимации и саундтреку с элементами K-pop. Читай в материале, будет ли второй сезон популярного фильма.

K-pop Demon Hunters 2 сезон: когда ждать продолжения

Недавно Netflix и Sony Pictures Animation анонсировали сиквел под названием K-pop Demon Hunters 2. По данным издания NME, продолжение аниме запланировано на 2029 год, хотя точная дата релиза пока не объявлена.

Соглашение о создании сиквела было заключено после успеха первой части, привлекшей внимание зрителей своей оригинальной концепцией.

Сюжет в первой части развивается вокруг группы девушек, под видом K-pop айдолов охотятся на демонов. Главные героини сталкиваются с вызовами славы, дружбы и сверхъестественных угроз, объединяя музыкальные номера с экшн-сценами.

Задержка релиза к 2029 году связана с производственными процессами анимации, требующими времени на создание качественного контента. Фанаты уже создают фан-трейлеры и обсуждают возможные сюжеты в соцсетях. Netflix пока не раскрывает актерский состав или другие детали, но обещает, что сиквел превзойдет оригинал в масштабе и эмоциональной глубине.

Поклонники K-pop и аниме с нетерпением ждут новостей, ведь первая часть стала хитом среди молодежи.

