Несмотря на убытки и оккупацию, компания Aurum Group уплатила налоги в полном размере

Убытки компании составили более 10 млн грн

По результатам работы в военном 2022 году украинская многопрофильная промышленно-инвестиционная группа Aurum уплатила налоги в размере около 162 млн грн, обеспечила рабочими местами 925 сотрудников и продолжает вести операционную деятельность на подконтрольной Украине территории.

Как и для многих бизнесов страны, этот год оказался чрезвычайно сложным для нас. Ущерб компании составил более 10 млн грн.

Однако, благодаря непосредственной помощи акционера и профессиональности менеджмента на предприятиях, мы смогли уплатить все налоги и в полном объеме. Общая сумма составила около 162 млн грн, в том числе почти 3 млн грн — военный сбор, — сообщил генеральный директор Aurum Group Андрей Жарий.

Он добавил, что компания обеспечивает 925 рабочих мест, продолжает работать, заниматься благотворительностью и выплачивать заработную плату мобилизованным сотрудникам.

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Как сообщалось ранее, промышленно-инвестиционная группа Аurum потеряла более 40% бизнеса из-за войны, под оккупацией оказались пять предприятий промышленной отрасли Аurum Group, расположенные в Луганской области, и все предприятия аграрного сектора в Запорожской и Харьковской областях.

Aurum Group экспортирует продукцию в Восточную Европу и на Ближний Восток.

Работать на экономическом фронте Украины сейчас очень важно. Ранее мы писали, как открыть бизнес во время войны. Читай пошаговую инструкцию.

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