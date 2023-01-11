Попри збитки та окупацію, компанія Aurum Group сплатила податки в повному розмірі

Збитки компанії сягнули понад 10 млн грн

За результатами роботи у воєнному 2022 році українська багатопрофільна промислово-інвестиційна Група Aurum сплатила податки у розмірі близько 162 млн грн, забезпечила робочими місцями 925 співробітників та продовжує вести операційну діяльність на підконтрольній Україні території.

Як і для багатьох бізнесів країни, цей рік видався надзвичайно складним для нас. Збитки компанії сягнули понад 10 млн грн.

Проте завдяки безпосередній допомозі акціонера та професійності менеджменту на підприємствах ми змогли сплатити всі податки та у повному обсязі. Загальна сума становить близько 162 млн грн, зокрема майже 3 млн грн — військовий збір, — повідомив генеральний директор Aurum Group Андрій Жарій.

Він додав, що наразі компанія забезпечує 925 робочих місць, продовжує працювати, займатись благодійністю та виплачувати заробітну плату мобілізованим співробітникам.

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Як повідомлялося раніше, промислово-інвестиційна група Аurum втратила понад 40% бізнесу через війну, під окупацією опинилися п’ять підприємств промислової галузі Аurum Group, розташовані в Луганській області, та всі підприємства аграрного сектору у Запорізькій та Харківській областях.

Aurum Group експортує продукцію до Східної Європи та Близького Сходу.

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