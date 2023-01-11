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Попри збитки та окупацію, компанія Aurum Group сплатила податки в повному розмірі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Січня 2023, 13:41
Аurum Group сплатила всі податки в повному обсязі за 2022 рік

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