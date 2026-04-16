НДС на электромобили 2026 года: сколько процентов составляет налог в этом году

С 1 января 2026 года в Украине вступило в силу одно из наиболее резонансных налоговых изменений для автомобильного рынка — возврат НДС на электромобили.

Шестилетняя льгота, которая сделала электрокары более доступными для миллионов украинцев, прекратила свое существование, и теперь покупатели снова платят полноценный налог на добавленную стоимость.

Налог на электромобили 2026: что следует знать при покупке авто

С 1 января 2019 года Верховная Рада отменила НДС и пошлину на растаможку электромобилей, а акциз снизила до 1 евро за кВтч. С 1 июля 2022 года при покупке электрокара не нужно было платить сбор в Пенсионный фонд.

Эти мероприятия явились ключевыми драйверами развития рынка. Благодаря льготам рынок электрокаров стремительно рос: только в 2024 году в Украине было зарегистрировано более 18 тысяч электромобилей.

Однако продлить льготный режим в 2026 году не удалось. Кабинет Министров одобрил доработанный проект госбюджета на 2026 год, отклонив поправку №1061, поддержанную 248 народными депутатами и которая предусматривала продление налоговых льгот на импорт электромобилей еще на год.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев еще летом 2025 года предупреждал без намеков на двусмысленность:

Льгота на НДС действует до конца этого года и продолжаться не будет. Если есть время, возможности и вдохновение – приобретите авто до конца года.

С 1 января 2026 г. и ввоз на территорию Украины, и поставки на ее территории осуществляется с начислением НДС — независимо от того, был ли автомобиль завезен без уплаты НДС раньше, а также независимо от даты оформления права собственности на него.

Для импорта электромобилей это касается всех импортеров и дилеров, и граждан. Снабжение на территории Украины электрокаров дилерами тоже осуществляется с начислением НДС, в том числе тех электромобилей, которые были ввезены до 1 января 2026 года без НДС.

С 1 января 2026 г. при растаможке уплачивается НДС в размере 20% от таможенной стоимости авто. Акцизный налог остается минимальным – 1 евро за 1 кВтч емкости аккумулятора.

Важно понимать, что нулевые пошлины на ввоз электромобилей и нулевой сбор в Пенсионный фонд во время первой регистрации остаются неизменными, поскольку являются постоянными нормами Налогового кодекса и не имели срока действия.

Для наглядности стоимость растаможки электромобиля, который стоит 20 тысяч евро и имеет батарею емкостью 60 кВтч, будет состоять из акциза — 60 евро — и НДС в размере 20% от суммы стоимости и акциза, что составляет примерно 4 012 евро.

Таким образом, такой автомобиль можно будет растаможить за около 4 072 евро.

Есть и важное отличие для разных категорий участников рынка. Дилеры — автосалоны и компании являются плательщиками НДС, поэтому они будут добавлять НДС к цене даже на те электромобили, которые ввезли раньше без налога.

Обычные граждане не плательщики НДС, поэтому если гражданин продает свой электромобиль другому гражданину или компании — налога не будет.

Основные причины отмены льготы – бюджетные потребности государства в условиях войны и требования евроинтеграции. Нулевой НДС не соответствует директивам ЕС, где налог на добавленную стоимость применяется ко всем товарам, включая транспорт.

Кроме того, электромобили не платят топливные акцизы, из которых формируется дорожный фонд, что также стало аргументом против продления льгот.

Раньше мы писали, сколько составляет растаможка авто в 2026 – читай в материале, для кого стоимость услуги увеличилась с начала года.

