Скорость 80 км/ч в Киеве не вернут: официальное решение КГГА

Этой весной киевские водители не увидят традиционных знаков, разрешающих движение со скоростью 80 километров в час на отдельных магистралях.

Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, с 1 апреля по 1 ноября на всех дорогах столицы будет действовать единый скоростной режим — до 50 км/ч, что соответствует правилам дорожного движения Украины.

Такое решение было принято по результатам тщательного аудита городских улиц, проведенного профильными специалистами.

Аргументы экспертов и результаты проверок

Отказ от сезонного повышения скорости стал результатом комплексного анализа дорожной сети. Согласно данным Киевского городского совета, специалисты проверили каждый участок, где ранее вводился режим 80 км/ч, используя современную методику оценки рисков.

Основными препятствиями для быстрого движения стали многочисленные полосы общественного транспорта и сложные левые повороты, которые в условиях плотного трафика создают повышенную опасность.

Также во внимание принимались зоны с ограниченной видимостью, где водитель на высокой скорости просто не успевает вовремя среагировать на изменение ситуации.

Весомым фактором стала и статистика дорожно-транспортных происшествий за предыдущий год: анализ подтвердил, что ограничение скорости является самым эффективным способом снижения количества тяжелых аварий.

Влияние погоды и подготовка к ремонтному сезону

Дополнительные коррективы в планы города внесли последствия минувшей зимы. В Киевском городском совете акцентируют внимание на том, что суровые погодные условия и температурные колебания существенно ухудшили состояние дорожного покрытия на многих объектах.

Сейчас коммунальные службы работают над восстановлением инфраструктуры, что требует снижения скорости для безопасности дорожников и самих автомобилистов.

Кроме того, на весенне-летний период запланирован масштабный цикл ремонтных работ. Это означает, что по городу будут внедряться временные схемы организации движения, которые физически не позволяют безопасно передвигаться с высокой скоростью.

Безопасность как ключевой приоритет столицы

В мэрии подчеркивают, что приоритетом для города остается стабильная работа транспортной системы и, прежде всего, жизнь участников движения. Сохранение лимита в 50 км/ч помогает минимизировать аварийность и создает более прогнозируемую среду на дорогах.

Городские власти и Департамент транспортной инфраструктуры призывают водителей быть ответственными, обращать внимание на дорожные знаки и помнить, что дисциплина за рулем — это залог безопасности для каждого киевлянина.

Цена ошибки: ответственность за ДТП в 2026 году

Теперь, когда вы знаете о скоростном режиме в Киеве, стоит обратить внимание на последствия, которые ждут тех, кто игнорирует эти правила. Соблюдение лимита в 50 км/ч — это не только вопрос безопасности, но и способ избежать серьезных финансовых потерь.

Если несоблюдение скорости или других правил приведет к дорожно-транспортному происшествию, виновнику придется нести ответственность по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В 2026 году штраф за совершение ДТП составляет 850 гривен. Однако денежное взыскание — это лишь часть проблемы. Суд может принять решение о лишении водителя права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.

Также виновнику придется оплатить судебный сбор и самостоятельно возмещать ущерб пострадавшим, если сумма ущерба превышает страховые выплаты.

