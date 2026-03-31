Швидкість 80 км/год у Києві не повернуть: офіційне рішення КМДА

Цієї весни київські водії не побачать традиційних знаків, що дозволяють рух зі швидкістю 80 кілометрів на годину на окремих магістралях. Як повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, з 1 квітня до 1 листопада на всіх дорогах столиці діятиме єдиний швидкісний режим — до 50 км/год, що відповідає правилам дорожнього руху України.

Таке рішення ухвалили за результатами ретельного аудиту міських вулиць, проведеного профільними фахівцями.

Аргументи експертів та результати перевірок

Відмова від сезонного підвищення швидкості стала результатом комплексного аналізу дорожньої мережі. Згідно з даними Київської міської ради, фахівці перевірили кожну ділянку, де раніше запроваджувався режим 80 км/год, використовуючи сучасну методику оцінки ризиків.

Основними перешкодами для швидкого руху стали численні смуги громадського транспорту та складні ліві повороти, які в умовах щільного трафіку створюють підвищену небезпеку.

Також до уваги брали зони з обмеженою видимістю, де водій за високої швидкості просто не встигає вчасно зреагувати на зміну ситуації.

Вагомим фактором стала і статистика дорожньо-транспортних пригод за попередній рік: аналіз підтвердив, що обмеження швидкості є найефективнішим способом зменшення кількості важких аварій.

Вплив погоди та підготовка до ремонтного сезону

Додаткові корективи у плани міста внесли наслідки минулої зими. У Київській міській раді акцентують на тому, що суворі погодні умови та температурні коливання суттєво погіршили стан дорожнього покриття на багатьох об’єктах.

Наразі комунальні служби працюють над відновленням інфраструктури, що вимагає зниження швидкості для безпеки дорожників та самих автомобілістів. Крім того, на весняно-літній період заплановано масштабний цикл ремонтних робіт.

Це означає, що у місті будуть впроваджуватися тимчасові схеми організації руху, які фізично не дозволяють безпечно пересуватися з високою швидкістю.

Безпека як ключовий пріоритет столиці

У мерії наголошують, що пріоритетом для міста залишається стабільна робота транспортної системи та насамперед життя учасників руху. Збереження ліміту у 50 км/год допомагає мінімізувати аварійність та створює більш прогнозоване середовище на дорогах.

Міська влада та Департамент транспортної інфраструктури закликають водіїв бути відповідальними, звертати увагу на дорожні знаки та пам’ятати, що дисципліна за кермом — це запорука безпеки для кожного киянина.

