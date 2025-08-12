Со скольких лет можно ездить на мотоцикле: правила в Украине и ЕС

Мотоцикл и мопед — одни из самых доступных транспортных средств для подростков. Еще до достижения 18 лет они могут овладеть теорией управления и сдать экзамен на практику, чтобы сесть за мотоцикл. Рассказываем, со скольких лет можно ездить на мотоцикле и какие условия должны выполнить подростки?

Со скольких лет можно ездить на мотоцикле в Украине

Согласно правилам дорожного движения и по информации Министерства внутренних дел, ездить на мотоцикле в Украине можно с 16 лет.

Минимальный возраст, разрешенный для сдачи экзаменов на вождение и получения водительского удостоверения — 16 лет. Это касается категорий — А, А1 (мопеды и мотоциклы).

Но кататься на мопеде или мотоцикле могут украинцы, которым не только исполнилось 16 лет, но и те, кто прошел теоретический и практический экзамены в авто/мотошколах.

К слову, те, кто получили водительские права на мопед и мотоцикл, в 18 лет могут претендовать на получение прав следующих категорий: В, В1, С, С1 (легковые, грузовые авто и квадроциклы).

В 19 лет становятся доступными категории BE, C1E, КЭ (но с соответствующими требованиями). А в 21 год можно управлять всеми видами транспорта, если сдать экзамены на категории D1, D, D1E, DE, Т.

Права на мотоцикл: как получить

Получить водительское удостоверение на любую категорию транспорта, а также на мопед и мотоцикл, можно только после экзаменов. Так сказано в украинском законодательстве.

Чтобы получить права на мотоцикл, нужно пройти обучение в мотошколах. Там излагают теорию, а затем курс практических занятий. Важно, что мотошкола должна иметь лицензию, аккредитацию, мотоциклы и все необходимое для обучения.

Овладеть теорией управления мотоциклом можно в любом возрасте, и даже в 14 лет. Но допуск к сдаче экзаменов на права откроется только в 16 лет. То есть теоретически подростки могут изучать теорию и посещать занятия по управлению мотоциклом в специализированных мотошколах.

До 16 лет они имеют возможность овладеть всем, что нужно, чтобы сразу получить водительские права на мотоцикл. Права на мотоцикл позволят тебе управлять не только мотоциклами, но еще скутерами и мопедами.

К категории А относят мотоциклы, объем двигателя которых стартует от 50 см. куб. и электродвигателем от 4 кВт. Каждое транспортное средство должно быть оформлено в МРЭО.

Со скольких лет можно ездить на мотоцикле в Европе

В большинстве стран Европы ездить на мотоцикле можно так же, как и в Украине. То есть с 16 лет.

Это касается Чехии, Польши, Германии, Венгрии, Франции, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Словении, Португалии, Люксембурга, Испании и Швеции.

Однако есть и исключения. Права на мотоцикл выдают позже, чем в 16 лет, в таких странах Европы: Дания, Австрия, Бельгия, Греция, Нидерланды — минимально с 18 лет.

В Великобритании и на Кипре права на мотоцикл можно получить с 17 лет.

