Зі скількох років можна їздити на мотоциклі: правила в Україні та ЄС

Мотоцикл і мопед — одні з найдоступніших транспортних засобів для підлітків. Ще до досягнення 18 років вони можуть опанувати теорію керування і скласти екзамен на практику, аби сісти за мотоцикл. Розповідаємо, зі скількох років можна їздити на мотоциклі і які умови мають виконати підлітки?

Зі скількох років можна їздити на мотоциклі в Україні

Відповідно до правил дорожнього руху та за інформацією від Міністерства внутрішніх справ, їздити на мотоциклі в Україні можна з 16 років.

Мінімальний вік, дозволений для складання іспитів на водіння і отримання посвідчення водія — 16 років. Це стосується категорій — А, А1 (мопеди та мотоцикли).

Тож кататися на мопеді чи мотоциклі можуть українці, яким не лише виповнилося 16 років, а й ті, хто пройшов теоретичний і практичний іспити в авто/мотошколах.

До слова, ті, хто отримали водійські права на мопед і мотоцикл, у 18 років можуть претендувати на отримання прав таких категорій: В, В1, С, С1 (легкові, вантажні авто та квадроцикли).

У 19 років стають доступними категорії BE, C1E, СЕ (але з відповідними вимогами). А у 21 рік можна керувати всіма видами транспорту, якщо скласти іспити на категорії D1, D, D1E, DE, Т.

Права на мотоцикл: як отримати

Отримати водійське посвідчення на будь-яку категорію транспорту, і навіть на мопед та мотоцикл, можна лише після іспитів. Так сказано в українському законодавстві.

Щоб отримати права на мотоцикл, потрібно пройти навчання в мотошколах. Там викладають теорію, а потім курс практичних занять. Важливо, що мотошкола повинна мати ліцензію, акредитацію, мотоцикли та все необхідне обладнання для навчання.

Опанувати теорію керування мотоциклом можна в будь-якому віці, і навіть у 14 років. Та допуск до складання іспитів на права відкриється лише у 16 років. Тобто, теоретично, підлітки можуть вивчати теорію і відвідувати заняття з керування мотоциклом у спеціалізованих мотошколах.

До 16 років вони мають можливість опанувати все, що потрібно, аби відразу отримати водійські права на мотоцикл. Права на мотоцикл дозволять тобі керувати не лише мотоциклами, а й скутерами та мопедами.

До категорії А відносять мотоцикли об’єм двигуна яких стартує від 50 см. куб. і електродвигуном від 4 кВт. Кожен транспортний засіб має бути оформлений у МРЕВ.

Зі скількох років можна їздити на мотоциклі у Європі

У більшості країн Європи їздити на мотоциклі можна так само як і в Україні. Тобто з 16 років.

Це стосується Чехії, Польщі, Німеччини, Угорщини, Франції, Хорватії, Болгарії, Естонії, Фінляндії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини, Словенії, Португалії, Люксембурга, Іспанії та Швеції.

Проте є і винятки. Права на мотоцикл видають пізніше, ніж у 16 років, у таких країнах Європи: Данія, Австрія, Бельгія, Греція, Нідерланди — мінімально з 18 років.

У Великій Британії та на Кіпрі права на мотоцикл можна отримати з 17 років.

А для тих, хто хоче якнайшвидше їздити, Вікна-Новини розповідали, зі скількох років можна отримати права в Україні.

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