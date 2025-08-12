Стиль життя Авто

Зі скількох років можна їздити на мотоциклі: правила в Україні та ЄС

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 12 Серпня 2025, 14:55 3 хв.
Зі скількох років можна їздити на мотоциклі
Зі скількох років можна їздити на мотоциклі Фото Unsplash

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь