Белки в Украине под угрозой: как изменения климата сокращают ареал животных

Украинские ученые предупреждают, что белка обыкновенная может существенно сократить свои территории обитания в Украине из-за долгосрочных изменений климата. По результатам математического моделирования, уже к 2100 году вид может потерять от 49% до 97% своего ареала, в зависимости от сценария глобального потепления.

Наиболее оптимистичный сценарий, при котором средняя глобальная температура вырастет всего на 1,5°С, позволит сохранить примерно половину ареала белки в Украине.

Белка обыкновенная в Украине рискует потерять большую часть ареала

Однако по сценариям с повышением температуры на 1,8°С и более ожидается критическое сокращение территорий — до 97% ареала может исчезнуть.

— Каждое существо живет только в пригодных для него условиях. Наши симуляции показывают, что даже при умеренном потеплении белка потеряет значительную часть своего ареала в Украине. Это минимальное ожидаемое влияние климатических изменений, — поясняет соавтор исследования Григорий Коломицев.

Моделирование распространения белки учитывало разные климатические сценарии для Восточной Европы до 2100 года. По сценарию повышения средней глобальной температуры на 1,8°С ожидаемая потеря ареала в Украине составляет 57%.

Наихудший сценарий — когда температура растет более чем на 2°С. В этом случае от первичного ареала вида останутся лишь небольшие островки в горных районах страны, — добавляет Коломицев.

Нарушение ареала белки — не только проблема отдельного вида. Каждый процент потери территории свидетельствует о ухудшении состояния экосистем, что может привести к значительным потерям для природы и человека, в том числе влиянию на экосистемные услуги, от которых зависит жизнь и благополучие людей.

Координатор группы экспертов по биогеоинформатике Василь Придатко-Долін, объясняет, что смещение ареала белки не происходит прямолинейно на север.

По его словам, этот процесс проходит через сложные механизмы адаптации к измененным человеком средам. Насколько такой механизм вынослив и благоприятен для естественного отбора, пока остается открытым вопросом.

Исследование показывает, что изменения в ареале белки могут влиять и на другие виды биоразнообразия, которые ассоциированы с белкой.

Напомним, что ученые зафиксировали массовое исчезновение тюленей, что стало следствием глобального потепления, сокращения ледниковых ареалов и разрушения природной среды обитания этих животных.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!