Білки в Україні під загрозою: як зміни клімату скорочують ареал тварин

Українські вчені попереджають, що білка звичайна може суттєво скоротити свої території проживання в Україні через довготривалі зміни клімату. За результатами математичного моделювання, вже до 2100 року вид може втратити від 49% до 97% свого ареалу, залежно від сценарію глобального потепління.

Найбільш оптимістичний сценарій, при якому середня глобальна температура зросте лише на 1,5°С, дозволить зберегти приблизно половину ареалу білки в Україні.

Вивірка звичайна в Україні ризикує втратити більшість ареалу

Однак за сценаріями з підвищенням температури на 1,8°С і більше очікується критичне скорочення територій — до 97% ареалу може зникнути.

Кожна істота живе лише в придатних для неї умовах. Наші симуляції показують, що навіть при помірному потеплінні білка втратить значну частину свого ареалу в Україні. Це мінімальний очікуваний вплив кліматичних змін, — пояснює співавтор дослідження Григорій Коломицев.

Моделювання поширення вивірки враховувало різні кліматичні сценарії для Східної Європи до 2100 року. За сценарієм підвищення середньої глобальної температури на 1,8°С очікувана втрата ареалу в Україні становить 57%.

Найгірший сценарій — коли температура зростає більше ніж на 2°С. В такому випадку від первинного ареалу виду залишаться лише невеликі острівці у гірських районах країни,— додає Коломицев.

Порушення ареалу білки — не лише проблема окремого виду. Кожен відсоток втрати території свідчить про погіршення стану екосистем, що може призвести до суттєвих втрат для природи й людини, зокрема впливу на екосистемні послуги, від яких залежить життя та добробут людей.

Координатор групи експертів з біотогеоінформатики Василь Придатко-Долін, пояснює, що зміщення ареалу вивірки не відбувається прямолінійно на північ.

За його словами, цей процес проходить через складні механізми адаптації до змінених людиною середовищ. Наскільки такий механізм витривалий і сприятливий для природного відбору, наразі залишаєтсья відкритим питанням.

Дослідження показує, що зміни в ареалі вивірки можуть впливати і на інші види біорізноманіття, які асоційовані з білкою.

Нагадаємо, що вчені зафіксували масове зникнення тюленів, що стало наслідком глобального потепління, скорочення льодовикових ареалів та знищення природного середовища існування цих тварин.

