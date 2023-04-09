Обрати на это внимание. Как обнаружить бесплодие у мужчин

Рано или поздно каждая пара задумывается о том, чтобы создать семью и стать родителями. Приблизительно 84% пар могут зачать ребенка естественным путем в течение года.

Однако некоторые сталкивается с проблемой бесплодия. Это невозможность забеременеть после одного года попыток стать родителями с полным исключением использования контрацептивов.

В этом случае проблемы могут быть как у мужчин, так и у женщин. Бесплодие у мужчин объясняется определенными факторами, о них расскажем поподробнее.

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Почему у мужчин возникает бесплодие

Основной причиной является низкая выработка сперматозоидов или их аномальная форма. Хотя не менее распространены есть и следующие факторы:

наличие хронических болезней у мужчины

травмы

избыточный вес

проблемы с гормонами

нездоровый образ жизни

Когда стоит обратить внимание

Симптоматика мужского бесплодия обычно отсутствует. Чаще мужчина узнает о низком уровне фертильности (способности организма давать потомства) во время диагностики у врача.

До 35 лет врачи рекомендуют пытаться забеременеть как минимум в течение года до обследования или лечения.

У пар, безуспешно пытавшихся зачать ребенка более трех лет, вероятность забеременеть естественным путем в течение следующего года составит уже 25% или менее.

Если в период 35-40 лет все еще не удается зачать ребенка, то следует сразу начинать обследование и лечение.

Однако при наличии определенных факторов ждать не нужно:

проблемы с эрекцией или эякуляцией

низкое половое влечение и проблемы с сексуальной функцией

боль, дискомфорт, уплотнение или припухлость яичек

в прошлом были проблемы с яичками или простотой

была предварительная операция в паху

Следует помнить, что своевременное обращение к врачу поможет не только решить проблему, но и предупредить другие.

Как проверить себя

Если проблема со временем не исчезает, а пройти полное обследование нет возможности, то можно сделать два основных анализа. Они считаются базовыми показателями при выяснении причин мужского бесплодия.

Спермограмма

Анализ спермы поможет понять, есть ли проблемы с количеством сперматозоидов или их подвижностью.

Тест на хламидиоз

Проверка на наличие хламидий считается тоже обязательной, потому что они могут повлиять на способность организма к размножению.

Для тех, у кого желание стать родителями только растет, Вікна раньше рассказывали, как подготовиться к зачатию ребенка и о других нюансах планирования беременности.