Зверни на це увагу. Як виявити безпліддя у чоловіків

Рано чи пізно кожна пара задумується над тим, щоб створити сім’ю та стати батьками. Приблизно 84% пар можуть зачати дитину природним шляхом протягом року.

Проте дехто стикається з проблемою безпліддя. Це неможливість завагітніти після одного року спроб стати батьками з повним виключенням використання контрацептивів.

У цьому випадку проблеми можуть бути як у чоловіків, так і у жінок. Безплідність у чоловіків пояснюється певними факторами, про них розповімо детальніше.

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Чому у чоловіків виникає безпліддя

Основною причиною є низьке вироблення сперматозоїдів або їх аномальна форма. Хоча не менш поширені є і наступні фактори:

наявність хронічних хвороб у чоловіка

травми

зайва вага

проблеми з гормонами

нездоровий спосіб життя

Коли варто звернути увагу

Симптоматика чоловічого безпліддя зазвичай відсутня. Найчастіше чоловік дізнається про низький рівень фертильності (здатності організму давати нащадків) під час діагностики в лікаря.

До 35 років лікарі рекомендують намагатися завагітніти щонайменше протягом року до обстеження чи лікування.

У пар, які без успіху намагалися зачати дитину понад три роки, ймовірність завагітніти природним шляхом протягом наступного року становитиме вже 25% або менше.

Якщо у період 35-40 років, все ще не вдається зачати дитину, то варто відразу розпочинати обстеження та лікування.

Проте за наявності певних факторів чекати не потрібно:

проблеми з ерекцією або еякуляцією

низький статевий потяг та проблеми із сексуальною функцією

біль, дискомфорт, ущільнення чи припухлість яєчок

у минулому були проблеми з яєчками чи простатою

була попередня операція в паху

Варто пам’ятати, що вчасне звернення до лікаря допоможе не тільки розв’язати проблему, але й попередити інші.

Як перевірити себе

Якщо проблема з часом не зникає, а пройти повне обстеження немає можливості, то можна зробити два основні аналізи. Вони вважаються базовими показниками під час з’ясування причин чоловічого безпліддя.

Спермограма

Аналіз сперми допоможе зрозуміти, чи є проблеми з кількістю сперматозоїдів або ж їхньою рухливістю.

Тест на хламідіоз

Перевірка на наявність хламідій вважається теж обов’язковою, тому що вони можуть вплинути на здатність організму до розмноження.

Для тих, у кого бажання стати батьками тільки зростає, Вікна раніше розповідали, як підготуватись до зачаття дитини та про інші нюанси планування вагітності.