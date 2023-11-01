Не останется гусениц и других вредителей! Чем брызгать виноград осенью — правила обработки

Качественный и постоянный уход за растениями в саду обеспечивает щедрые урожаи. А осенний сезон очень важен для каждого садовода, ведь это время, когда нужно позаботиться о каждом кустике и дереве. Читай в материале, чем брызгать виноград осенью — о правилах обработки.

Чем брызгать виноград осенью: правила обработки

Чтобы обезопасить виноград от обмерзания и вредителей, нужно правильно брызгать его до холодов. Если урожай уже собран, а листья опали, можно начинать готовить виноград к зиме.

Перед опрыскиванием срежь сухие, испорченные и больные веточки. Сделать это можно садовыми ножницами или секатором. Все средства должны быть продезинфицированы. Только после этого можно опрыскивать виноград.

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Идеальной температурой для опрыскивания является 2-4°C. Погода должна быть сухой и солнечной. Брызгать виноград осенью можно специальными препаратами, которые продаются в магазинах для сада и огорода, или медным и железным купоросом.

Медный купорос подходит для предотвращения развития грибка. Чтобы опрыскать виноград, смешай 50 г купороса и стакан воды. Затем полученную смесь разведи в 5 л воды. Брызгай виноград. Погода должна быть без ветра, дождя и влаги, чтобы твои усилия были не напрасны.

Использовать для опрыскивания винограда железный купорос тоже полезно. Он предотвращает появление заболеваний, вредителей и оказывает иммунный эффект для растения. 30 г железного купороса разведи в 10 л воды. Если на винограде есть мох или лишайник, можно немного увеличить количество купороса.

Железный купорос должен попадать только на скелетные ветви. Наиболее эффективным способом опрыскивания винограда осенью будет объединить медный и железный купорос. Однако делать это нужно с интервалом в несколько дней.

Еще одним способом, чем можно брызгать виноград осенью, является мочевина. Возьми 300 г средства и разведи в 10 л воды. Опрыскивай кусты, прикорневую зону и землю вокруг.

Опрыскивание винограда содой может помочь одолеть мучнистую росу и серую гниль, а также гусениц. Такую обработку нужно проводить в сухую, безветренную погоду после заката. В ведро воды добавь столовую ложку соды и растительного масла, можно добавить 100 г нарезанного хозяйственного мыла.

После осеннего опрыскивания можно укрывать виноград на зиму.

Раньше мы рассказывали, как обработать деревья осенью от вредителей и болезней.

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