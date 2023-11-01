Не залишиться гусениць та інших шкідників! Чим бризкати виноград восени — правила обробки

Якісний та постійний догляд за рослинами в саду забезпечує щедрі врожаї. А осінній сезон дуже важливий для кожного садівника, адже це час, коли потрібно подбати про кожен кущ та деревце. Читай у матеріалі, чим бризкати виноград восени — про правила обробки.

Чим бризкати виноград восени: правила обробки

Щоб убезпечити виноград від обмерзання та шкідників, потрібно правильно бризкати його до холодів. Якщо урожай уже зібраний, а листя опало, можна розпочинати готувати виноград до зими.

Перед оприскуванням зріж сухі, зіпсовані та хворі гілочки. Зробити це можна садовими ножицями чи секатором. Усі засоби мають бути продезінфіковані. Лише після цього можна оприскувати виноград.

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Ідеальною температурою для проведення оприскування є +2-4°C. Погода має бути сонячною та сухою. Бризкати виноград восени можна спеціальними препаратами, що продаються у магазинах для саду та городу, або ж мідним чи залізним купоросом.

Мідний купорос підходить для запобігання розвитку грибка. Щоб обприскати виноград, змішай 50 г купоросу та склянку води. Потім отриману суміш розведи у 5 л води. Бризкай виноград. Погода має бути без вітру, дощу та вологи, щоб твої зусилля не були марними.

Використати для оприскування винограду залізний купорос також корисно. Він запобігає появі захворювань, шкідників та здійснює імунний ефект для рослини. 30 г залізного купоросу розведи у 10 л води. Якщо виноград має мох чи лишайник, можна трохи збільшити кількість купоросу.

Залізний купорос має потрапляти лише на скелетні гілки. Найбільш ефективним способом оприскування винограду восени буде поєднати мідний та залізний купорос. Проте робити це потрібно з інтервалом у кілька днів.

Ще одним способом, чим можна бризкати виноград восени, є сечовина. Візьми 300 г засобу та розведи у 10 л води. Обприскай кущі, прикореневу зону та землю навколо.

Оприскування винограду содою може допомогти подолати борошнисту росу та сіру гниль, а також гусениць. Таку обробку потрібно проводити у суху, безвітряну погоду, після заходу сонця. У відро води додай столову ложку соди та олії, можна додати 100 г нарізаного господарського мила.

Після осіннього оприскування можна вкривати виноград на зиму.

Раніше ми розповідали, як обробити дерева восени від шкідників та хвороб.

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