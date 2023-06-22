Чем кормить бройлеров после месяца: основные правила питания

Бройлеры — популярный скороспелый гибрид домашней птицы. Главная особенность этих курочек заключается том, что они быстро вырастают за очень короткий срок.
Чтобы рост не замедлялся из-за нехватки питательных веществ, бройлеров нужно правильно кормить. Чем кормить бройлеров после месяца — читай в материале.
После четырех недель бройлеров кормят три раза в день. Самое главное — каждый день кормить птиц белковой пищей. Она хорошо способствует наращиванию веса.
Бройлерам также необходимо давать зелень в разных видах. Для этого ее необходимо мелко нарубить и добавлять в смеси, а пучки травы развешивать в птичнике. Также добавляют овощные примеси, варенный картофель и фрукты.
В день одному бройлеру нужно 150 г еды. Это стандартная норма, при которой цыплята могут нормально расти и набирать вес. В птичнике также должна быть чистая вода. Жидкость для бройлеров меняют на чистую ежедневно.
Для того чтобы ускорить рост, многие используют разнообразные добавки, которые легко приготовить в домашних условиях.
Чем можно кормить цыплят и взрослых бройлеров для быстрого роста, кроме комбикорма:
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