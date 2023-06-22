Чем кормить бройлеров после месяца: основные правила питания

Бройлеры — популярный скороспелый гибрид домашней птицы. Главная особенность этих курочек заключается том, что они быстро вырастают за очень короткий срок.

Чтобы рост не замедлялся из-за нехватки питательных веществ, бройлеров нужно правильно кормить. Чем кормить бройлеров после месяца — читай в материале.

Чем кормить бройлеров после месяца: основные правила

После четырех недель бройлеров кормят три раза в день. Самое главное — каждый день кормить птиц белковой пищей. Она хорошо способствует наращиванию веса.

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Бройлерам также необходимо давать зелень в разных видах. Для этого ее необходимо мелко нарубить и добавлять в смеси, а пучки травы развешивать в птичнике. Также добавляют овощные примеси, варенный картофель и фрукты.

Сколько еды нужно давать каждый день для роста бройлеров после месяца

В день одному бройлеру нужно 150 г еды. Это стандартная норма, при которой цыплята могут нормально расти и набирать вес. В птичнике также должна быть чистая вода. Жидкость для бройлеров меняют на чистую ежедневно.

Чем кормить бройлерных цыплят для быстрого роста: народные методы

Для того чтобы ускорить рост, многие используют разнообразные добавки, которые легко приготовить в домашних условиях.

Чем можно кормить цыплят и взрослых бройлеров для быстрого роста, кроме комбикорма:

Влажные смеси. В них добавляют отваренный картофель, тертые морковь и свеклу, рубленую зелень, овощные очистки (кроме картофельной кожуры, ее нельзя употреблять птицам). Все это нужно замешать с зерном или небольшим количеством комбикорма. В смесь можно добавлять молочные продукты. Например, кислое молоко, ряженку, сыворотку и т.д. Овощные дрожжевые смеси. Можно сделать смесь из зерна, корнеплодов и зелени, залить теплой водой, добавить дрожжи и оставить в теплом месте на 10 часов. На 15 кг смеси нужно 15 литров воды и 200-300 грамм дрожжей. Зеленые подкормки. Траву необходимо измельчить и добавить в корм или подвешивать в виде веников в вольере с бройлерами. Для этого можно использовать: одуванчик, салат, щавель, крапиву, клевер, подорожник, люцерну, свекольную и морковную ботву. Такие добавки способствуют быстрому набору веса птицей, а также являются хорошей профилактикой различных заболеваний, укрепляют иммунитет бройлеров.

Раньше мы рассказывали, как правильно кормить собаку, которая голодала.

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