Чим годувати бройлерів після місяця: основні правила харчування

Бройлери — популярний скоростиглий гібрид свійської птиці. Головна особливість цих курочок полягає в тому, що вони швидко виростають за дуже короткий термін.
Щоб зростання не сповільнювалося через брак поживних речовин, бройлерів потрібно правильно годувати. Чим годувати бройлерів після місяця — читай в матеріалі.
Після чотирьох тижнів бройлерів годують тричі на день. Найголовніше — щодня годувати птахів білковою їжею. Вона добре сприяє нарощуванню ваги. Бройлерам також потрібно давати зелень у різних видах.
Для цього її необхідно дрібно нарубати й додавати в мішанки, а пучки трави розвішуй у пташнику. Також додають овочеві домішки, варену картоплю та фрукти.
На день одному бройлеру потрібно 150 г їжі. Це стандартна норма, за якої курчата можуть нормально рости та набирати вагу.
У пташнику також має бути чиста вода. Рідину для бройлерів змінюють на чисту щоденно.
Для того, щоб прискорити ріст, багато хто використовує різноманітні добавки, які легко приготувати в домашніх умовах.
Чим можна годувати курчат та дорослих бройлерів для швидкого зростання, крім комбікорму:
Раніше ми розповідали, як правильно годувати собаку, що голодував.
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