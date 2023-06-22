Чим годувати бройлерів після місяця: основні правила харчування

Бройлери — популярний скоростиглий гібрид свійської птиці. Головна особливість цих курочок полягає в тому, що вони швидко виростають за дуже короткий термін.

Щоб зростання не сповільнювалося через брак поживних речовин, бройлерів потрібно правильно годувати. Чим годувати бройлерів після місяця — читай в матеріалі.

Чим годувати бройлерів після місяця: основні правила

Після чотирьох тижнів бройлерів годують тричі на день. Найголовніше — щодня годувати птахів білковою їжею. Вона добре сприяє нарощуванню ваги. Бройлерам також потрібно давати зелень у різних видах.

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Для цього її необхідно дрібно нарубати й додавати в мішанки, а пучки трави розвішуй у пташнику. Також додають овочеві домішки, варену картоплю та фрукти.

Скільки їжі потрібно давати щодня для зростання бройлерів після місяця

На день одному бройлеру потрібно 150 г їжі. Це стандартна норма, за якої курчата можуть нормально рости та набирати вагу.

У пташнику також має бути чиста вода. Рідину для бройлерів змінюють на чисту щоденно.

Чим годувати бройлерних курчат для швидкого росту: народні методи

Для того, щоб прискорити ріст, багато хто використовує різноманітні добавки, які легко приготувати в домашніх умовах.

Чим можна годувати курчат та дорослих бройлерів для швидкого зростання, крім комбікорму:

Вологі мішанки. У них додають відварену картоплю, терті моркву та буряк, рубану зелень, овочеві очистки (крім картопляної шкірки, це не можна вживати птахам). Все це потрібно замішати з зерном або невеликою кількістю комбікорму. У мішанки можна додавати молочні продукти. Наприклад, кисле молоко, ряжанку, сироватку і т.д. Овочеві-дріжджові мішанки. Можна зробити суміш із зерна, коренеплодів та зелені, залити теплою водою, додати дріжджі та залишити в теплому місці на 10 годин. На 15 кг суміші потрібно 15 літрів води та 200-300 грам дріжджів. Зелене підживлення. Траву необхідно подрібнити й додати до кормів або підвішувати у вигляді віників у вольєрі з бройлерами. Для цього можна використовувати: кульбабу, салат, щавель, кропиву, конюшину, подорожник, люцерну, бурякове і морквяне бадилля. Такі добавки сприяють швидкому набору ваги птахами, а також є гарною профілактикою різних захворювань, зміцнюють імунітет бройлерів.

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