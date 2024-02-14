Чем опасно использование минеральных удобрений: что нужно о них знать и зачем они вообще нужны

Садоводы и огородники хотят, чтобы их урожай был как можно больше и лучше, поэтому они вовремя вносят удобрения. Одними из популярных удобрений являются минеральные, их используют, чтобы почва не так быстро истощалась.

Но некоторые люди могут бояться, что такие удобрения могут навредить растениям. Читай в материале, чем опасно использование минеральных удобрений и для чего они вообще нужны.

Для чего нужны минеральные удобрения

Когда люди долго выращивают урожай на одном и том же месте, почва истощается и перестает быть урожайной. Минеральные удобрения помогают поддерживать урожайность почвы.

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Такие удобрения являются неорганическими соединениями, которые обогащают почву всеми необходимыми веществами и стимулируют микробиологические процессы. К числу важных элементов минеральных удобрений относятся азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера.

Безопасны ли минеральные удобрения

Следует отметить, что минеральные удобрения, продающиеся в магазинах, проходят проверку на соблюдение экологической чистоты и безопасности как для окружающей среды в целом, так и для животных и людей.

Если ты покупаешь удобрения в садовых магазинах, то они прошли сертификацию и санитарно-эпидемиологическую экспертизу, также на упаковке может быть указан ДСТУ.

Чем может быть опасно использование минеральных удобрений

Хотя минеральные удобрения проходят сертификацию, они могут быть опасными для растений, если специально увеличивать их дозу и не соблюдать правила внесения удобрений.

Неправильное использование минеральных удобрений может ухудшить круговорот и баланс питательных веществ, агрохимические свойства, плодородие почвы. Также широкое применение азотных удобрений при выращивании сельскохозяйственных культур повышает кислотность почвы.

Если часто и в большом количестве вносить кислые минеральные удобрения, почва может терять кальций. Кислотность почвы будет повышаться, содержание гумуса будет уменьшаться.

Также, если земля после внесения минеральных удобрений имеет большое количество солей, может изменяться ее структура. Растения, живущие в “засоленной” земле, довольно быстро теряют иммунитет, их здоровье слабеет, они теряют способность нормально расти и развиваться. В таких ситуациях хозяева полагают, что растениям не хватает минеральных удобрений и добавляют еще. Тогда состояние растений начинает больше ухудшаться.

Чтобы улучшить урожай, а не ухудшить, следует соблюдать инструкции по использованию минеральных удобрений и правила их внесения в почву.

Ранее мы рассказывали, чем удобрять огород весной для лучшего урожая.

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