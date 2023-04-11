Чтобы вырастить хороший урожай: чем удобрять землю весной и как это сделать правильно

Уже на всей территории страны пришло весеннее тепло. А значит, и время для садоводов активно заниматься посевной. Но, чтобы урожай лучше уродил, необходимо не забывать о подкормке земли. Сегодня речь пойдет о том, чем удобрять огород весной и как это делать.

Чем удобрять огород весной и как это сделать

Перегной

Это один из самых популярных видов удобрения для земли. Перегной — это органическое удобрение, которое содержит много питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий. Он способен улучшить состояние почвы и обеспечить ее необходимыми питательными веществами.

Но помни: свежий навоз в грядки вносить нельзя, поскольку он очень концентрированный для растений и они могут погибнуть. Лучше всего подождать несколько лет, чтобы он хорошо перегнил.

Как удобрять землю перегноем

Для того чтобы культуры получили максимум пользы от удобрения посыпь им грядку и равномерно распредели по территории, разбивая большие куски граблями.

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Компост

Компост является прекрасным естественным удобрением для растений, поскольку содержит много необходимых питательных элементов. Он формируется из органических веществ, таких как фрукты, овощи, листья и другие растения, разлагающиеся под действием полезных микроорганизмов.

В своем составе компост содержит азот, фосфор, калий и другие питательные вещества, в которых растения нуждаются для здорового роста и развития.

Кроме того, он имеет определенные преимущества для почвы, такие как улучшение ее структуры, увеличение водопроницаемости и удержание влаги. Это удобрение следует добавлять в землю весной перед засевом.

Как удобрять землю компостом

Лучше всего удобрять землю возрастом около четырех лет. Свежий компост использовать нежелательно из-за большого количества азота в нем.

Удобрение следует разбросать по участку за три – четыре недели до посадки овощей и перекопать на глубину 5 см.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения, такие как азотные, фосфатные и калийные удобрения, содержат различные питательные вещества, в которых растения нуждаются для роста и развития.

Они могут быть произведены из природных источников, таких как каменная фосфатная порода, калийная соль, или с использованием химических веществ.

Эти удобрения позволяют быстро и эффективно обеспечивать растения питательными элементами, в которых они нуждаются для здорового роста и развития.

Как удобрять землю минеральными удобрениями

Производители таких удобрений указывают правила использования их продукции. Важно следовать инструкциям по применению искусственных удобрений и не превышать рекомендуемую дозу, чтобы избежать возможных проблем с растениями и загрязнения окружающей среды.

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