Чим небезпечне використання мінеральних добрив: що треба про них знати та навіщо вони взагалі потрібні

Садівники та городники хочуть, щоб їхній врожай був якомога більшим та кращим, тому вони вчасно вносять добрива. Одними із популярних добрив є мінеральні, їх використовують, щоб ґрунт не так швидко виснажувався.

Але деякі люди можуть, боятися що такі добрива можуть нашкодити рослинам. Читай у матеріалі, чим небезпечне використання мінеральних добрив та навіщо вони взагалі потрібні.

Для чого потрібні мінеральні добрива

Коли люди довго вирощують врожай на одному і тому самому місці, ґрунт виснажується й перестає бути врожайним. Мінеральні добрива допомагають підтримувати врожайність ґрунту.

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Такі добрива є неорганічними сполуками, які збагачують ґрунт всіма необхідними речовинами та стимулюють мікробіологічні процеси. До важливих елементів мінеральних добрив належать азот, фосфор, калій, кальцій, магній, сірка.

Чи безпечні мінеральні добрива

Варто зазначати, що мінеральні добрива, які продають у магазинах, проходять перевірку на дотримання екологічної чистоти й безпеки як для навколишнього середовища в цілому, так і для тварин та людей.

Якщо ти купуєш добрива у садових магазинах, то вони пройшли сертифікацію і санітарно-епідеміологічну експертизу, також на упаковуванні може бути зазначений ДСТУ.

Чим може бути небезпечне використання мінеральних добрив

Хоча мінеральні добрива проходять сертифікацію, вони можуть бути небезпечними для рослин, якщо спеціально збільшувати їхню дозу та не дотримуватися правил внесення добрив.

Неправильне використання мінеральних добрив може погіршити колообіг і баланс поживних речовин, агрохімічні властивості, родючість ґрунту. Також широке застосування азотних добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур підвищує кислотність ґрунту.

Якщо часто та у великій кількості вносити кислі мінеральні добрива, то ґрунт може втрачати кальцій. Кислотність ґрунту підвищуватиметься, вміст гумусу зменшуватиметься.

Також якщо земля після внесення мінеральних добрив має велику кількість солей, може змінюватися її структура. Рослини, які живуть у “засоленій” землі, досить швидко втрачають імунітет, їх здоров’я слабшає, вони втрачають здатність нормально зростати та розвиватися. У таких ситуаціях господарі думають, що рослинам не вистачає мінеральних добрив і додають ще. Тоді стан рослин починає більше погіршуватися.

Щоб покращити врожай, а не погіршити, треба дотримуватися інструкцій з використання мінеральних добрив та правил їх внесення до ґрунту.

Раніше ми розповідали, чим удобрювати город навесні для кращого врожаю.

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