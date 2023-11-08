Чем полезен грейпфрут: особенности сочных цитрусовых и их действие на организм человека

Грейпфруты — это довольно сочные, мясистые цитрусовые с невероятно интересным ароматом. Их естественная горчинка выделяет фрукт из множества других.
А о полезных свойствах грейпфрута говорят давно. Чем полезен грейпфрут и кому нельзя употреблять эти цитрусовые — читай в материале.
Диетолог Ульяна Науменко утверждает, что грейпфрут — настоящий король цитрусовых. Польза плодов грейпфрута для организма просто неоценима, потому что он из всего ряда цитрусовых содержит минимальное количество сахара и обладает положительными качествами для организма.
Вот как действует грейпфрут на организм человека:
По словам эксперта, многим нравится вкус и аромат этого фрукта, но их отталкивает его особенность — горечь. Эта характеристика выделят плод среди других цитрусовых. Кому-то она нравится, а другие спрашивают себя: почему грейпфрут горький?
Это вкусовое качество обеспечивает плоду нарингенин — химическое вещество из группы флавоноидов.
На организм оно действует как антиоксидант и модулятор иммунной системы. Сконцентрировано это вещество в косточках плода и под мембраной, в которую заключены дольки, оно и способствует расщеплению жиров.
Фрукт лучше не есть, если у тебя обнаружены:
В грейпфрутах содержатся следующие витамины:
Чтобы быть здоровым, нужно полноценно питаться и добавлять в рацион разнообразные продукты. Читай о пользе и вреде фиников.
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