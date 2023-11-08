Чем полезен грейпфрут: особенности сочных цитрусовых и их действие на организм человека

Грейпфруты — это довольно сочные, мясистые цитрусовые с невероятно интересным ароматом. Их естественная горчинка выделяет фрукт из множества других.

А о полезных свойствах грейпфрута говорят давно. Чем полезен грейпфрут и кому нельзя употреблять эти цитрусовые — читай в материале.

Чем полезен грейпфрут: отвечает эксперт

Диетолог Ульяна Науменко утверждает, что грейпфрут — настоящий король цитрусовых. Польза плодов грейпфрута для организма просто неоценима, потому что он из всего ряда цитрусовых содержит минимальное количество сахара и обладает положительными качествами для организма.

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Вот как действует грейпфрут на организм человека:

улучшает обмен веществ;

обладает антиоксидантной активностью;

активизирует детоксикационную функцию печени и выработку печеночных ферментов;

снижает уровень холестерина в крови и противодействует образованию атеросклеротических бляшек;

укрепляет капилляры, повышает эластичность стенок сосудов, предотвращает кровотечения;

повышает сопротивляемость организма к инфекциям, укрепляет иммунитет;

тонизирует, придает силы;

нормализует бактериальный состав флоры кишечника;

нормализует пищеварение;

активизирует метаболизм жиров.

Грейпфрут: в чем польза и почему он горчит

По словам эксперта, многим нравится вкус и аромат этого фрукта, но их отталкивает его особенность — горечь. Эта характеристика выделят плод среди других цитрусовых. Кому-то она нравится, а другие спрашивают себя: почему грейпфрут горький?

Это вкусовое качество обеспечивает плоду нарингенин — химическое вещество из группы флавоноидов.

На организм оно действует как антиоксидант и модулятор иммунной системы. Сконцентрировано это вещество в косточках плода и под мембраной, в которую заключены дольки, оно и способствует расщеплению жиров.

Кому нельзя употреблять грейпфрут

Фрукт лучше не есть, если у тебя обнаружены:

нарушения ритма сердца;

аллергия на цитрусовые;

желудочные болезни;

повреждена зубная эмаль;

язва.

Грейпфрут: польза и витаминный состав

В грейпфрутах содержатся следующие витамины:

А;

С;

В1;

В2;

В5.

Чтобы быть здоровым, нужно полноценно питаться и добавлять в рацион разнообразные продукты. Читай о пользе и вреде фиников.

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