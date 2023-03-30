Настоящий чудо-фрукт — чем полезен гранат и как часто его можно есть

Гранат является полезным фруктом, поскольку содержит большое количество антиоксидантов, витаминов, аминокислот и минералов.
В частности, он помогает повысить уровень гемоглобина в крови и укрепить иммунитет. Врачи часто выписывают его как средство профилактики и лечения различных заболеваний.
Читай подробнее, в чем польза граната, как часто его нужно употреблять, а кому лучше ограничить этот фрукт в рационе.
Вот несколько фактов, которые делают гранат отличным фруктом:
Кроме того, гранат снижает уровень сахара в крови, а также оказывает мочегонное, желчегонное, обезболивающее, противовоспалительное и антисептическое действия.
Не стоит выплевывать и косточки плода, ведь они способствуют нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта и гормонов. А еще косточки содержат много полезных масел, положительно влияющих на кожу, сосуды и сердце человека.
В целом, ежедневно можно спокойно съедать по одному гранату (это примерно 250 г) или выпивать 300 мл гранатового фреша.
Желательно делать это за 30-40 минут до приема пищи, ведь за это время кислотность желудка повысится и организму нужно будет направить желудочный сок на переваривание пищи.
Поскольку сок граната кислый, а косточки достаточно жесткие, есть случаи, когда следует избегать или ограничить этот фрукт в своем рационе. Речь идет о людях с:
Также не нужно давать гранат детям до одного года из-за несовершенства их пищеварительной системы.
Чтобы быть здоровым, нужно полноценно питаться и добавлять в рацион разнообразные продукты. Читай, какая польза и вред фиников.
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