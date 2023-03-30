Справжній диво-фрукт — чим корисний гранат та як часто його можна їсти

Гранат є дуже корисним фруктом, оскільки містить велику кількість антиоксидантів, вітамінів, амінокислот та мінералів.
Зокрема він допомагає підвищити рівень гемоглобіну в крові та зміцнити імунітет. Лікарі часто виписують його як засіб для профілактики та лікування різних захворювань.
Читай детальніше, у чому користь граната, як часто його потрібно вживати, а кому краще обмежити цей фрукт у раціоні.
Ось кілька фактів, які роблять гранат чудовим фруктом:
Крім того, гранат знижує рівень цукру в крові, а також має сечогінну, жовчогінну, знеболювальну, протизапальну й антисептичну дії.
Не варто випльовувати й кісточки плода, адже вони сприяють нормальному функціонуванню шлунково-кишкового тракту та гормонів. А ще кісточки містять багато корисних масел, які позитивно впливають на шкіру, судини і серце людини.
Загалом щодня можна спокійно з’їдати по одному гранату (це приблизно 250 г) або випивати 300 мл гранатового фрешу.
Бажано робити це за 30-40 хвилин до основного прийому їжі, адже за цей час кислотність шлунку підвищиться й організму потрібно буде направити шлунковий сік на перетравлення їжі.
Оскільки сік граната кислий, а кісточки досить тверді, є випадки, коли варто уникати або обмежити цей фрукт у своєму раціону. Йдеться про людей з:
Також не потрібно давати гранат дітям до одного року через недосконалість їхньої травної системи.
Щоб бути здоровими, потрібно повноцінно харчуватись та додавати в раціон різноманітні продукти. Читай, яка користь і шкода фініків.
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