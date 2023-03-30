Справжній диво-фрукт — чим корисний гранат та як часто його можна їсти

Гранат є дуже корисним фруктом, оскільки містить велику кількість антиоксидантів, вітамінів, амінокислот та мінералів.

Зокрема він допомагає підвищити рівень гемоглобіну в крові та зміцнити імунітет. Лікарі часто виписують його як засіб для профілактики та лікування різних захворювань.

Читай детальніше, у чому користь граната, як часто його потрібно вживати, а кому краще обмежити цей фрукт у раціоні.

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Чим корисний гранат

Ось кілька фактів, які роблять гранат чудовим фруктом:

Захист від вільних радикалів — гранат містить велику кількість антиоксидантів, які захищають клітини від пошкодження вільними радикалами, які можуть викликати різні захворювання. Зниження ризику серцево-судинних захворювань — дослідження показали, що гранат може знизити рівень холестерину в крові та покращити кровообіг, що сприяє зменшенню ризику серцево-судинних захворювань. Підтримка імунної системи — гранат містить вітамін С та інші поживні речовини, які допомагають підтримувати імунітет на здоровому рівні та захищати організм від інфекцій та хвороб.

Крім того, гранат знижує рівень цукру в крові, а також має сечогінну, жовчогінну, знеболювальну, протизапальну й антисептичну дії.

Не варто випльовувати й кісточки плода, адже вони сприяють нормальному функціонуванню шлунково-кишкового тракту та гормонів. А ще кісточки містять багато корисних масел, які позитивно впливають на шкіру, судини і серце людини.

Як часто можна їсти гранат

Загалом щодня можна спокійно з’їдати по одному гранату (це приблизно 250 г) або випивати 300 мл гранатового фрешу.

Бажано робити це за 30-40 хвилин до основного прийому їжі, адже за цей час кислотність шлунку підвищиться й організму потрібно буде направити шлунковий сік на перетравлення їжі.

Кому не бажано їсти гранат

Оскільки сік граната кислий, а кісточки досить тверді, є випадки, коли варто уникати або обмежити цей фрукт у своєму раціону. Йдеться про людей з:

виразкою шлунку;

гастритом;

підвищеною кислотністю шлункового соку;

індивідуальною непереносністю;

захворюваннями нирок;

закрепами;

гемороєм.

Також не потрібно давати гранат дітям до одного року через недосконалість їхньої травної системи.

Щоб бути здоровими, потрібно повноцінно харчуватись та додавати в раціон різноманітні продукти. Читай, яка користь і шкода фініків.

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