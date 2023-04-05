Любимый продукт многих украинцев: чем полезно сало — объясняет эксперт

В Украине сало нарезают под борщ, едят с хлебом и горчицей, перетирают с солью и чесноком на черный хлеб. В любом случае, посредством этого продукта создают множество вкусностей.

На первый взгляд, сало и здоровое питание — две совершенно несочетаемые вещи. Однако на самом деле в сале есть полезные для организма вещества. Чем полезно сало — читай в материале.

Чем полезно сало и что об этом известно

Эксперт по здоровому питанию и тренер Юрий Попко отмечает, что в Украине сало — это часть традиционной национальной кухни. Но мы — не нация салоедов, и находимся далеко от этого, где-то на 13 месте, уступая европейским странам. К примеру, таким как Дания, Германия, Франция, Венгрия и другие.

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Более того, сало не является украинским блюдом, ведь историки утверждают, что 3 тысячи лет назад из свиного жира, соли и специй готовили лардо.

Сначала это было дешевое и питательное блюдо для рабов. А впоследствии — полюбилась и аристократам.

В древние времена сало было очень важным элементом питания благодаря своей высокой пищевой ценности (800 ккал на 100 г), а также способности сохранять свои свойства в течение длительного времени без охлаждения.

Для этого сало засаливают. Также из сала делают смалец и шкварки. В зависимости от откорма поросенка, сало содержит около 90% жира.

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Чем полезно сало и действительно ли его можно часто есть

По словам эксперта, люди, часто употребляющие алкоголь, выбирают под закуску именно сало. В этом есть определенная логика.

Все потому, что сало не дает быстро опьянеть, потому что жиры “окутывают” желудок и не дают крепкому напитку быстро всасываться.

Кроме этого, сало достаточно хорошо выдерживает нагревание. У кого есть проблемы с желчным, полезно утром съесть кусочек сала, потому что оно оказывает желчегонное действие, предотвращает застой желчи.

Утром полезно завтракать яйцами, желток яйца тоже жирный. Можно на кусочке сала или бекона пожарить ту же яичницу.

Сало: польза для организма

Юрий Попко отмечает, что в сале есть Омега 6 и Омега 3. Существует мнение, что сала есть много нельзя, потому что там холестерин, но не так уж его там и много. В яйцах и сливочном масле холестерина будет существенно больше.

Также следует помнить, что 80% холестерина образуется у нас в организме и только 20% — поступает из пищи.

Польза сала и холестерин: нужно ли об этом волноваться

Эксперт отмечает, что если ты переживаешь из-за холестерина, то в первую очередь следи за тем, чтобы не переедать в целом, тогда он не будет образовываться в организме.

В сале также есть витамины Д и Е, но количество их ничтожно, поэтому не следует рассматривать данный продукт как источник, чтобы закрыть суточную потребность данных витаминов. Ты скорее наберешь вес от количества потребленных калорий из сала, чем закроешь норму по витаминам.

Также сало хорошо насыщает. Однако норму сала (дневную) писать некорректно, поскольку мы жир днем берем обычно не из одного источника.

Если ориентировочно дневная норма жиров 50-70 г, то можешь прикинуть, сколько можно употребить сала в день.

Приблизительно 30 г — оптимальная норма (пол спичечного коробка). Главное — не перебирать свою дневную норму по жирам, это касается жиров из всех источников.

Если подытожить, то сало не является плохим продуктом и не является чем-то незаменимым и важным, ведь в меру можно и нужно потреблять все. Сало хорошо утоляет голод и долго сохраняется, имеет полезные свойства. Поэтому, если любишь сало, то наслаждайся. Однако знай меру.

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