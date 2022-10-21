Как сделать тушенку в домашних условиях: готовим блюда из куриного и свиного мяса

Многие люди уже сейчас готовятся к тяжелой зиме, которая не за горами. Кто-то покупает генератор, кто-то запасается йодом, а другие — продуктами на холода.
Если ты думаешь о том, что бы такого вкусного и питательного приготовить на экстренные случаи, присмотрись к тушенке. Ее довольно несложно приготовить в домашних условиях.
Главное — найти в своем графике свободный вечер и купить все необходимые продукты. В материале ты найдешь рецепты тушенок из куриного и свиного мяса и список ингредиентов, рассчитанных на одну литровую банку.
Если хочешь закатать больше, умножь вес мяса на количество банок.
Как сделать тушенку в домашних условиях? Для этого тебе понадобится:
Промой свинину и отдели мясо от костей. Нарежь его маленькими кусочками, отдели сало.
Банку, в которую будешь класть мясо, простерилизуй и высуши. В нее положи перец и лавровый лист.
Банку, в которую будешь класть мясо, простерилизуй и высуши. В нее положи перец и лавровый лист.
Заполни мясом банку до половины и добавь туда 1 ч. л. соли. После этого заполни банку мясом полностью, но оставь 2 см свободного пространства.
Отделенное сало можно положить сверху.
Отделенное сало можно положить сверху.
Простерилизуй крышку и накрой ей банку.
На дно большой кастрюли застели марлю, а на нее поставь банку. Налей туда воды и включи огонь.
На крышку поставь небольшой груз, чтобы они не поднимались. Варите приблизительно четыре часа. Иногда добавляй кипяток, ведь вода будет испаряться.
Закатай банку и хорошо укутай на ночь.
Закатай банку и хорошо укутай на ночь.
Переложи ее в холодильник.
Тушенка домашняя из курицы делается довольно быстро. Особенно — по этому рецепту.
Чтобы сделать куриную тушенку в духовке, тебе понадобится:
Сначала мясо необходимо промыть и удалить из него все кости. Если не любишь жирную тушенку, то кожу лучше срезать.
Нарежь мясо небольшими кусочками и разогрей духовку до 160 °С.
Нарежь мясо небольшими кусочками и разогрей духовку до 160 °С.
После этого мясо нужно обвалять в специях и добавить в него лавровый лист и соль. Положи все это в банку, сверху накрой крышкой.
Поставь банку с курицей в духовку на три часа.
Поставь банку с курицей в духовку на три часа.
Закатай банку и поставь ее в подвал или любое другое место, где нет солнца и батарей.
Теперь ты знаешь, как сделать тушенку в домашних условиях. А если у тебя еще осталось мясо, то ранее мы рассказывали о том, что можно приготовить из куриного филе.
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