Как сделать тушенку в домашних условиях: готовим блюда из куриного и свиного мяса

Многие люди уже сейчас готовятся к тяжелой зиме, которая не за горами. Кто-то покупает генератор, кто-то запасается йодом, а другие — продуктами на холода.

Если ты думаешь о том, что бы такого вкусного и питательного приготовить на экстренные случаи, присмотрись к тушенке. Ее довольно несложно приготовить в домашних условиях.

Главное — найти в своем графике свободный вечер и купить все необходимые продукты. В материале ты найдешь рецепты тушенок из куриного и свиного мяса и список ингредиентов, рассчитанных на одну литровую банку.

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Если хочешь закатать больше, умножь вес мяса на количество банок.

Как сделать тушенку в домашних условиях: тушенка из свинины

Как сделать тушенку в домашних условиях? Для этого тебе понадобится:

Свинина — 900 г

Лавровый лист — 3 шт.

Соль — 1 ст. л.

Душистый перец — 6–8 шт.

Тушенка в домашних условиях: приготовление

Промой свинину и отдели мясо от костей. Нарежь его маленькими кусочками, отдели сало.

Банку, в которую будешь класть мясо, простерилизуй и высуши. В нее положи перец и лавровый лист.

Заполни мясом банку до половины и добавь туда 1 ч. л. соли. После этого заполни банку мясом полностью, но оставь 2 см свободного пространства.

Отделенное сало можно положить сверху.

Простерилизуй крышку и накрой ей банку.

На дно большой кастрюли застели марлю, а на нее поставь банку. Налей туда воды и включи огонь.

На крышку поставь небольшой груз, чтобы они не поднимались. Варите приблизительно четыре часа. Иногда добавляй кипяток, ведь вода будет испаряться.

Закатай банку и хорошо укутай на ночь.

Переложи ее в холодильник.

Как сделать тушенку в домашних условиях: тушенка из курицы

Тушенка домашняя из курицы делается довольно быстро. Особенно — по этому рецепту.

Чтобы сделать куриную тушенку в духовке, тебе понадобится:

Домашняя тушка курицы — 1,5 кг

Лавровый лист — 3 шт.

Соль и перец — по вкусу

Тушенка в домашних условиях: приготовление

Сначала мясо необходимо промыть и удалить из него все кости. Если не любишь жирную тушенку, то кожу лучше срезать.

Нарежь мясо небольшими кусочками и разогрей духовку до 160 °С.

После этого мясо нужно обвалять в специях и добавить в него лавровый лист и соль. Положи все это в банку, сверху накрой крышкой.

Поставь банку с курицей в духовку на три часа.

Закатай банку и поставь ее в подвал или любое другое место, где нет солнца и батарей.

Теперь ты знаешь, как сделать тушенку в домашних условиях. А если у тебя еще осталось мясо, то ранее мы рассказывали о том, что можно приготовить из куриного филе.

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