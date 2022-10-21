Як зробити тушкованку в домашніх умовах: готуємо страви з курячого та свинячого м’яса

Багато людей уже зараз готуються до важкої зими, яка не за горами. Хтось купує генератор, хтось запасається йодом, а хтось — продуктами на холоди.

Якщо ти думаєш про те, що ж такого смачного і поживного приготувати на екстрені випадки, придивись до тушкованки. Її досить легко зробити в домашніх умовах.

Головне — знайти у своєму графіку вільний вечір та купити всі необхідні продукти. У матеріалі ти знайдеш рецепти тушонок із курячого і свинячого м’яса та список інгредієнтів, розрахованих на одну літрову банку.

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Якщо хочеш заготувати більше, помнож вагу м’яса на кількість банок.

Як зробити тушонку в домашніх умовах: тушонка зі свинини

Як зробити тушкованку в домашніх умовах? Для цього тобі знадобиться:

Свинина — 900 г

Лавровий лист — 3 шт.

Сіль — 1 ст. л.

Духмяний перець — 6–8 шт.

Тушкованка в домашніх умовах: приготування

Промий свинину і відділи м’ясо від кісток. Наріж його маленькими шматочками, відділи сало.

Банку простерилізуй і висуши. У неї поклади перець та лавровий лист.

Заповнюй м’ясом банку до половини та додай туди 1 ч. л. солі. Після цього заповни банку м’ясом повністю, але залиш 2 см вільного простору.

Відділене сало можна покласти зверху.

Простерилізуй кришку і накрий нею банку.

На дно великої каструлі застели марлю, а на неї постав банку. Налий туди води та увімкни вогонь.

На кришку постав невеликий вантаж, щоб вона не піднімалася. Вари приблизно чотири години. Час від часу додавай окріп, адже вода випарується.

Закатай банку і добре закутай на ніч.

Переклади її в холодильник.

Як зробити тушкованку в домашніх умовах: тушкованка з курки

Тушкованка домашня з курки робиться досить швидко. Особливо за цим рецептом.

Щоб зробити курячу тушкованку в духовці, тобі знадобиться:

домашня тушка курки — 1,5 кг

лавровий лист — 3 шт.

сіль та перець — до свого смаку

Тушкованка в домашніх умовах: приготування

Спочатку м’ясо необхідно промити та видалити з нього всі кістки. Якщо не любиш жирну тушкованку, краще зрізати шкіру.

Наріж м’ясо невеликими шматочками і розігрій духовку до 160 °С.

Після цього м’ясо потрібно обваляти у спеціях і додати до нього лавровий лист та сіль. Поклади все це в банку, а зверху закрий кришкою.

Постав банку з куркою в духовку на три години.

Закатай банку і постав її в підвал або будь-яке інше місце, де немає сонця та батарей.

Тепер ти знаєш, як зробити тушкованку в домашніх умовах. А якщо в тебе ще залишилося м’ясо, то раніше ми розповідали про те, що можна приготувати з курячого філе.

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