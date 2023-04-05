Улюблений продукт багатьох українців: чим корисне сало — пояснює експерт

В Україні сало нарізають під борщ, їдять із хлібом та гірчицею, перетирають з сіллю та часником до чорного хліба. В будь-якому випадку, за допомогою цього продукту створюють безліч смаколиків.

На перший погляд, сало і здорове харчування — дві абсолютно непоєднувані речі. Однак насправді в салі є корисні для організму речовини. Чим корисне сало — читай у матеріалі.

Чим корисне сало та що про нього відомо

Експерт зі здорового харчування і тренер Юрій Попко зазначає, що в Україні сало — це частина традиційної національної кухні. Але ми не є нацією салоїдів, і знаходимось далеко від цього, десь аж на 13 місці, поступаючись європейським країнам. Наприклад, таким як Данія, Німеччина, Франція, Угорщина та інші.

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Мало того, сало не є українською стравою, адже історики стверджують, що 3 тисячі років тому зі свинячого жиру, солі та спецій готували лардо.

Спочатку це була дешева й поживна страва для рабів. А згодом — полюбилася й аристократам.

У давні часи сало було дуже важливим елементом харчування завдяки своїй дуже високій харчовій цінності (800 ккал на 100 г), а також здатності зберігати свої властивості протягом тривалого часу без охолодження.

Для цього сало засолюють. Також з сала роблять смалець і шкварки. В залежності від відгодівлі порося, сало містить близько 90% жиру.

Чим корисне сало і чи справді його можна часто їсти

За словами експерта, люди, які часто вживають алкоголь, часто обирають під закуску саме сало. В цьому є певна логіка.

Все тому, що сало не дає швидко сп’яніти через те, що жири “огортають” шлунок і не дають міцному напою швидко всмоктуватись.

Крім цього, сало доволі добре витримує нагрівання. У кого є проблеми з жовчним, корисно вранці з’їсти шматочок сала, тому що воно має жовчогінну дію, запобігає застою жовчі.

Вранці корисно снідати яйцями, жовток яйця також жирний. Можна на шматочку сала або бекону посмажити цю ж яєшню.

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Сало: користь для організму

Юрій Попко зазначає, що в салі є Омега 6 і Омега 3. Існує думка, що сала їсти багато не можна через те, що там холестерин, але не так вже його там і багато. В яйцях і вершковому маслі холестерину буде суттєво більше.

Також слід пам’ятати, що 80% холестерину утворюється у нас в організмі й лише 20% — надходить з їжі.

Користь сала та холестерин: чи потрібно про це хвилюватися

Експерт зазначає, що якщо ти переживаєш через холестерин, то насамперед слідкуй за тим, щоб не переїдати в цілому, тоді він не буде утворюватись у вас в організмі.

В салі також є вітаміни Д і Е, але кількість їхня мізерна, тому не слід розглядати цей продукт як джерело, щоб закрити добову потребу цих вітамінів. Ти радше набереш вагу від кількості спожитих калорій з сала, ніж закриєш норму вітамінів.

Також сало добре насичує. Однак норму сала (денну) писати некоректно, оскільки жир ми беремо зазвичай не з одного джерела.

Якщо орієнтовно денна норма жирів складає 50-70 г, то можеш прикинути, скільки можна спожити сала.

Приблизно 30 г — оптимальна норма (пів сірникової коробочки). Головне — не перебирати свою денну норму з жирів, це стосується жирів з усіх джерел.

Якщо підсумувати, то сало не є поганим продуктом і не є водночас чимось незамінним та важливим, адже в міру можна і потрібно споживати все. Сало добре втамовує голод і довго зберігається, має корисні властивості, тому якщо любиш сало, то смакуй. Однак знай міру.

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