Бумага предательски закончилась? Чем заменить пергамент для выпечки, если его вдруг не оказалось под рукой

Когда хозяйки берутся за домашнюю выпечку, они не всегда обращают внимание на все необходимое для этого дела.
Например, бывают ситуации, когда тесто уже готово, а пергаментная бумага предательски заканчивается. Что же делать в такой ситуации? И чем заменить пергамент для выпечки? Это ты узнаешь в материале.
Благодаря пергаменту хозяйки избегают прилипания изделий к противню, следовательно, выпечка не подгорает. Если под рукой нет пергаментной бумаги, ищи на кухонных полках следующие заменители:
Если дома вообще нет никакой бумаги или того, что есть в списке, необходимо обильно смазать противень с помощью масла или кулинарного жира. Благодаря этим методам выпечка не подгорит и ее будет легко вынуть из противня.
Это — довольно удачный вариант заменителя. На нем можно сразу раскатывать и формовать тесто, а также выпекать. При этом он не будет плавиться от слишком высоких температур, не вступает в реакцию с ингредиентами.
Фольга для этого дела тоже подойдет. Но стоит помнить о некоторых важных нюансах:
В таком случае чистый противень смазывают маслом или жиром и обильно присыпают панировочными сухарями (или манкой).
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