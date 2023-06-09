Бумага предательски закончилась? Чем заменить пергамент для выпечки, если его вдруг не оказалось под рукой

Когда хозяйки берутся за домашнюю выпечку, они не всегда обращают внимание на все необходимое для этого дела.

Например, бывают ситуации, когда тесто уже готово, а пергаментная бумага предательски заканчивается. Что же делать в такой ситуации? И чем заменить пергамент для выпечки? Это ты узнаешь в материале.

Чем можно заменить пергаментную бумагу

Благодаря пергаменту хозяйки избегают прилипания изделий к противню, следовательно, выпечка не подгорает. Если под рукой нет пергаментной бумаги, ищи на кухонных полках следующие заменители:

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чертежную кальку, промазанную с двух сторон растительным маслом;

обычную офисную бумагу (чистую), тоже промасленную;

пищевой пергамент (плотную бумагу, из которой сделаны пакеты для выпечки в супермаркетах).

Если дома вообще нет никакой бумаги или того, что есть в списке, необходимо обильно смазать противень с помощью масла или кулинарного жира. Благодаря этим методам выпечка не подгорит и ее будет легко вынуть из противня.

Можно ли заменить пергамент силиконовым ковриком

Это — довольно удачный вариант заменителя. На нем можно сразу раскатывать и формовать тесто, а также выпекать. При этом он не будет плавиться от слишком высоких температур, не вступает в реакцию с ингредиентами.

Можно ли заменить бумагу для выпечки фольгой

Фольга для этого дела тоже подойдет. Но стоит помнить о некоторых важных нюансах:

Если ты делаешь изделия из муки, фольгу обязательно необходимо обильно смазывать маслом. При этом для запекания овощей, рыбы и мяса маслом не смазывают. Для того чтобы выпечка не прилипала к материалу, ее нужно положить матовой стороной на противень, а блестящей — наверх. Кроме этого, матовая сторона может окислиться из-за контакта с продуктом. Это часто меняет его вкус. Фольгу используют не только на противень, как бумагу. Из нее можно сделать красивую, произвольную форму. Например — для кексов. Бортики не дадут вытекшему соку попасть на противень и пригореть. Для создания красивых формочек лучше возьми несколько слоев фольги. В таком случае она будет легко складываться и не порвется. Для того чтобы верх пирога не стал слишком жестким, его нужно прикрыть. Это делают с помощью другого листа фольги и убирают его минут за десять до готовности, чтобы верх слегка подрумянился.

Чем еще можно заменить пергамент

жир;

манка;

сухари.

В таком случае чистый противень смазывают маслом или жиром и обильно присыпают панировочными сухарями (или манкой).

А если ты фанат маффинов и кексов, то предлагаем прочесть рецепты шоколадных десертов дома от кондитера Лизы Глинской.