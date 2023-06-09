Папір зрадницьки закінчився? Чим замінити пергамент для випічки, якщо його раптом не опинилося під рукою

Коли господарки беруться за домашню випічку, то не завжди звертають увагу на все необхідне для цієї справи. Наприклад, бувають ситуації, коли тісто вже готове, а пергаментний папір зрадницьки закінчується.
Що ж робити у такій ситуації? І чим замінити пергамент для випікання? Про це ти дізнаєшся у матеріалі.
Завдяки пергаменту господині уникають прилипання виробів до дека, отже, випічка не підгоряє. Якщо під рукою немає пергаментного паперу, шукай на кухонних полицях наступні замінники:
Якщо вдома взагалі немає ніякого паперу чи того, що є у списку, необхідно рясно змастити лист за допомогою олії або кулінарного жиру. Завдяки цим методам випічка не підгорить і її легко можна вийняти.
Це — досить вдалий варіант замінника. На ньому можна відразу розкачувати та формувати тісто, а також випікати. При цьому він не буде плавитися від занадто високих температур, не вступає в реакцію з інгредієнтами.
Фольга для цієї справи також підійде. Але варто пам’ятати про деякі важливі нюанси:
У такому разі чисте деко змащують маслом або жиром і рясно присипають панірувальними сухарями (або манкою).
А якщо ти фанат(-ка) мафінів та кексів, то пропонуємо прочитати рецепти шоколадних десертів вдома від кондитера Лізи Глінської.