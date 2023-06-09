Папір зрадницьки закінчився? Чим замінити пергамент для випічки, якщо його раптом не опинилося під рукою

Коли господарки беруться за домашню випічку, то не завжди звертають увагу на все необхідне для цієї справи. Наприклад, бувають ситуації, коли тісто вже готове, а пергаментний папір зрадницьки закінчується.

Що ж робити у такій ситуації? І чим замінити пергамент для випікання? Про це ти дізнаєшся у матеріалі.

Чим можна замінити пергаментний папір

Завдяки пергаменту господині уникають прилипання виробів до дека, отже, випічка не підгоряє. Якщо під рукою немає пергаментного паперу, шукай на кухонних полицях наступні замінники:

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креслярську кальку, промащену з двох сторін олією;

звичайний офісний папір (чистий), теж промаслений;

харчовий пергамент (щільний папір, з якого виготовлені пакети для випічки в супермаркетах).

Якщо вдома взагалі немає ніякого паперу чи того, що є у списку, необхідно рясно змастити лист за допомогою олії або кулінарного жиру. Завдяки цим методам випічка не підгорить і її легко можна вийняти.

Чи можна замінити пергамент силіконовим килимком

Це — досить вдалий варіант замінника. На ньому можна відразу розкачувати та формувати тісто, а також випікати. При цьому він не буде плавитися від занадто високих температур, не вступає в реакцію з інгредієнтами.

Чи можна замінити папір для випічки фольгою

Фольга для цієї справи також підійде. Але варто пам’ятати про деякі важливі нюанси:

Якщо ти робиш вироби з борошна, фольгу обов’язково потрібно рясно змащувати олією. Водночас для запікання овочів, риби та м’яса олією не змащують. Для того щоб випічка не прилипала до матеріалу, її потрібно покласти матовою стороною на лист, а блискучою — наверх. Крім цього, матова сторона може окислитися через контакт із продуктом. Це часто змінює його смак. З фольги можна зробити гарну, довільну форму. Наприклад, для кексів. Бортики не дадуть соку потрапити на деко і пригоріти. Для створення красивих форм краще візьми кілька шарів фольги. У такому разі вона буде легко складатися і не порветься. Для того щоб верх пирога не став надто жорстким, його потрібно прикрити. Це роблять за допомогою іншого аркуша фольги й прибирають його хвилин за десять до готовності, щоб верх злегка підрум’янився.

Чим ще можна замінити пергамент

жир;

манка;

сухарі.

У такому разі чисте деко змащують маслом або жиром і рясно присипають панірувальними сухарями (або манкою).

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