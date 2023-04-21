Необязательно снегом! Как почистить ковер и избавиться от пятен в домашних условиях

Ковер — отличный элемент интерьера, который еще и защищает ноги от холодного пола. Но чтобы любимый коврик не стал причиной аллергии и всегда выглядел будто только из магазина, за ним следует хорошо ухаживать.

Пылесос не всегда может качественно очистить ковер. Так что многим приходится выводить пятна и грязь с помощью профессиональной химчистки.

Однако существуют и другие способы привести изделие в строй. Как почистить ковер и вывести стойкие пятна, мы рассказали в материале.

Как почистить ковер в домашних условиях: методы

В народе существует немало действенных методов для очищения ковров и они не ограничиваются зимним валянием в снегу. Вот несколько действенных методов, которыми можно очистить ковер, не снимая его.

Какой бы ты ни выбрал (-а), помни о своей безопасности: надевай перчатки и избегай попадания растворов на кожу.

Сода с уксусом

Этот вариант является одним из самых действенных. Для приготовления раствора в 0,5 ст. кипяченой воды раствори:

4 ст. л. 9% уксуса;

1 ст. л. обыкновенного порошка;

1 ст. л. соды.

Полученная смесь должна пузыриться — это свидетельствует, что происходит химическая реакция, где кислота и луг вступают во взаимодействие.

Благодаря такой реакции происходит выделение тепла, что помогает в чистке ковра: грязь растворяется и быстрее очищается не только с самого ворса, но и изнутри. Следовательно, не стоит медлить, сразу переходи к чистке.

Плюсом этого раствора является то, что не стоит прилагать особых усилий. Даже при малейшем протирании, грязь и пятна моментально удаляются с ковра. После чистки важно дождаться полного высыхания соды и очистить ковер пылесосом.

Сода

Если загрязнение ковра не серьезное, можно ограничиться и простой содой. Она безопасна для человека, не вызывает аллергии и других неприятных последствий, однако для видимого эффекта может потребоваться несколько сеансов.

Содой можно использовать в сухом и влажном виде. Сухая чистка более быстрая, но не подходит для удаления старых пятен. Влажная не подходит для ковров натурального происхождения.

Первый способ: сухая чистка

Предварительно подготовь ковер и очисть его с помощью пылесоса. После чего насыпь соду на ковер и равномерно распредели по покрытию. Если на ковре есть пятно, потри место щеткой или мочалкой.

Через 30-60 минут снова пройдись по ковру пылесосом, чтобы избавиться от соды.

Второй способ: влажная чистка

Такой метод не предназначен для ковров натурального происхождения, ведь натуральные материалы: хлопок, шерсть не переносят влажную уборку и могут деформироваться.

Чтобы сделать влажную уборку содой, в 10 л воды разведи стакан пищевой соды и перемешай. Полученный раствор рассей на предварительно очищенное покрытие.

Важно сильно не мочить ковровое покрытие, чтобы не образовался грибок.

Если встречаются сложные пятна, нанеси раствор с помощью щетки и аккуратно втирай в ворс. После этого оставь ковер высыхать на час, а затем убери остатки загрязнения и соды с помощью пылесоса.

Соль

Соль — прекрасное подручное средство, которое хорошо очищает ковры. После предварительной очистки насыпь на ковровое покрытие соль, далее с помощью щетки аккуратно втирай соль в ворс.

Оставь все отдыхать на 30 мин, а затем убери остатки соли пылесосом. После такой очистки ковер начинает блестеть, как после покупки.

Как отстирать ковер от сложных пятен

Предыдущие методы хорошо очищают ковер от загрязнений и незначительных пятен. Однако для удаления старых и серьезных пятен следует применять тяжелую артиллерию.

Кофе и чай

Кофе и чай — едва ли первые гости на ковровом покрытии. Если произошла такая ситуация, свежее пятно следует сразу промокнуть бумажной салфеткой или тряпкой. Когда жидкости не останется, переходи к чистке.

Для очищения подойдет Vanish или уксусный раствор, о приготовлении которого мы рассказывали выше. А как очистить пятно от кофе из одежды, можешь посмотреть здесь.

Если на пол разлился кофе с молоком, кроме пятна нужно предотвратить неприятный кислый запах. Поможет в этом лимонный сок и проветривание.

Кровь

Вывести пятна крови трудно как из одежды, так и из ковра, однако возможно. Если пятно свежее и не высохшее, то реанимировать удастся даже покрытие с длинным ворсом.

Для этого промокни пятно салфеткой, затем смочи тряпку холодной водой и приложи к месту загрязнения. Это поможет остановить всасывание и высыхание крови. Для чистки ковра понадобится перекись водорода или спиртовые растворы.

Смочи этим тряпку и приложи к месту загрязнения, после этого снова приложи сухую тряпку. Чередуй действия, пока не увидишь улучшения.

Вино и шоколад

Помимо приятного расслабления следствием от такого сочетания может стать и грязный ковер, однако эти пятна отлично поддаются очищению. Как очистить ткань от вина, мы рассказали раньше.

А в деле с ковром пригодится хозяйственное мыло. Натри кусок на терке, добавь к нему литр воды и столовую ложку уксуса. Раствор нанеси на место загрязнения, а после высыхания произведи уборку пылесосом.

Шариковая ручка, фломастеры

Популярное пятно, когда дома растут малыши. На свежее пятно достаточно будет нанести мыльный раствор, но если пятно нашли не сразу, понадобится вазелин и нашатырный спирт.

Смажь пятно от фломастера вазелином и оставь на три часа. Вазелин размягчит загрязнение, и очищать ковер будет гораздо проще.

Возьми чайную ложку нашатырного спирта и смешай с двумя стаканами воды. Смоченную в растворе тряпку приложи к загрязнению и оставь ее там на два-три часа. После полного высыхания пройдись по ковру пылесосом.

Если неприятное пятно появилось не на ковре, а на верхней одежде, читай как отстирать загрязнение на пуховике в домашних условиях.

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