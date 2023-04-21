Необязательно снегом! Как почистить ковер и избавиться от пятен в домашних условиях

Ковер — отличный элемент интерьера, который еще и защищает ноги от холодного пола. Но чтобы любимый коврик не стал причиной аллергии и всегда выглядел будто только из магазина, за ним следует хорошо ухаживать.
Пылесос не всегда может качественно очистить ковер. Так что многим приходится выводить пятна и грязь с помощью профессиональной химчистки.
Однако существуют и другие способы привести изделие в строй. Как почистить ковер и вывести стойкие пятна, мы рассказали в материале.
В народе существует немало действенных методов для очищения ковров и они не ограничиваются зимним валянием в снегу. Вот несколько действенных методов, которыми можно очистить ковер, не снимая его.
Какой бы ты ни выбрал (-а), помни о своей безопасности: надевай перчатки и избегай попадания растворов на кожу.
Этот вариант является одним из самых действенных. Для приготовления раствора в 0,5 ст. кипяченой воды раствори:
Полученная смесь должна пузыриться — это свидетельствует, что происходит химическая реакция, где кислота и луг вступают во взаимодействие.
Благодаря такой реакции происходит выделение тепла, что помогает в чистке ковра: грязь растворяется и быстрее очищается не только с самого ворса, но и изнутри. Следовательно, не стоит медлить, сразу переходи к чистке.
Плюсом этого раствора является то, что не стоит прилагать особых усилий. Даже при малейшем протирании, грязь и пятна моментально удаляются с ковра. После чистки важно дождаться полного высыхания соды и очистить ковер пылесосом.
Если загрязнение ковра не серьезное, можно ограничиться и простой содой. Она безопасна для человека, не вызывает аллергии и других неприятных последствий, однако для видимого эффекта может потребоваться несколько сеансов.
Содой можно использовать в сухом и влажном виде. Сухая чистка более быстрая, но не подходит для удаления старых пятен. Влажная не подходит для ковров натурального происхождения.
Содой можно использовать в сухом и влажном виде. Сухая чистка более быстрая, но не подходит для удаления старых пятен. Влажная не подходит для ковров натурального происхождения.
Предварительно подготовь ковер и очисть его с помощью пылесоса. После чего насыпь соду на ковер и равномерно распредели по покрытию. Если на ковре есть пятно, потри место щеткой или мочалкой.
Через 30-60 минут снова пройдись по ковру пылесосом, чтобы избавиться от соды.
Такой метод не предназначен для ковров натурального происхождения, ведь натуральные материалы: хлопок, шерсть не переносят влажную уборку и могут деформироваться.
Чтобы сделать влажную уборку содой, в 10 л воды разведи стакан пищевой соды и перемешай. Полученный раствор рассей на предварительно очищенное покрытие.
Важно сильно не мочить ковровое покрытие, чтобы не образовался грибок.
Важно сильно не мочить ковровое покрытие, чтобы не образовался грибок.
Если встречаются сложные пятна, нанеси раствор с помощью щетки и аккуратно втирай в ворс. После этого оставь ковер высыхать на час, а затем убери остатки загрязнения и соды с помощью пылесоса.
Соль — прекрасное подручное средство, которое хорошо очищает ковры. После предварительной очистки насыпь на ковровое покрытие соль, далее с помощью щетки аккуратно втирай соль в ворс.
Оставь все отдыхать на 30 мин, а затем убери остатки соли пылесосом. После такой очистки ковер начинает блестеть, как после покупки.
Предыдущие методы хорошо очищают ковер от загрязнений и незначительных пятен. Однако для удаления старых и серьезных пятен следует применять тяжелую артиллерию.
Кофе и чай — едва ли первые гости на ковровом покрытии. Если произошла такая ситуация, свежее пятно следует сразу промокнуть бумажной салфеткой или тряпкой. Когда жидкости не останется, переходи к чистке.
Для очищения подойдет Vanish или уксусный раствор, о приготовлении которого мы рассказывали выше. А как очистить пятно от кофе из одежды, можешь посмотреть здесь.
Если на пол разлился кофе с молоком, кроме пятна нужно предотвратить неприятный кислый запах. Поможет в этом лимонный сок и проветривание.
Вывести пятна крови трудно как из одежды, так и из ковра, однако возможно. Если пятно свежее и не высохшее, то реанимировать удастся даже покрытие с длинным ворсом.
Для этого промокни пятно салфеткой, затем смочи тряпку холодной водой и приложи к месту загрязнения. Это поможет остановить всасывание и высыхание крови. Для чистки ковра понадобится перекись водорода или спиртовые растворы.
Смочи этим тряпку и приложи к месту загрязнения, после этого снова приложи сухую тряпку. Чередуй действия, пока не увидишь улучшения.
Смочи этим тряпку и приложи к месту загрязнения, после этого снова приложи сухую тряпку. Чередуй действия, пока не увидишь улучшения.
Помимо приятного расслабления следствием от такого сочетания может стать и грязный ковер, однако эти пятна отлично поддаются очищению. Как очистить ткань от вина, мы рассказали раньше.
А в деле с ковром пригодится хозяйственное мыло. Натри кусок на терке, добавь к нему литр воды и столовую ложку уксуса. Раствор нанеси на место загрязнения, а после высыхания произведи уборку пылесосом.
Популярное пятно, когда дома растут малыши. На свежее пятно достаточно будет нанести мыльный раствор, но если пятно нашли не сразу, понадобится вазелин и нашатырный спирт.
Смажь пятно от фломастера вазелином и оставь на три часа. Вазелин размягчит загрязнение, и очищать ковер будет гораздо проще.
Смажь пятно от фломастера вазелином и оставь на три часа. Вазелин размягчит загрязнение, и очищать ковер будет гораздо проще.
Возьми чайную ложку нашатырного спирта и смешай с двумя стаканами воды. Смоченную в растворе тряпку приложи к загрязнению и оставь ее там на два-три часа. После полного высыхания пройдись по ковру пылесосом.
Если неприятное пятно появилось не на ковре, а на верхней одежде, читай как отстирать загрязнение на пуховике в домашних условиях.
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