Не обов’язково снігом! Як почистити килим та позбутися від плям в домашніх умовах

Килим — чудовий елемент інтер’єру, який ще й захищає ніжки від холодної підлоги. Та щоб улюблений килимок не став причиною алергії та завжди виглядав ніби щойно з магазину, за ним слід гарно доглядати.

Пилотяг не завжди може якісно очистити килим. Тож багатьом доводиться виводити плями та бруд за допомогою професійної хімчистки.

Однак існують й інші способи привести виріб до ладу. Як почистити килим та вивести стійкі плями, ми розповіли у матеріалі.

Як почистити килим в домашніх умовах: методи

В народі існує чимало дієвих методів для очищення килимів і вони не обмежуються зимовим валянням в снігу. Ось кільки дієвих методів, якими можна очистити килим, не знімаючи його.

Який би ти не обрав(-ла), пам’ятай про свою безпеку: вдягай рукавички та уникай потрапляння розчинів на шкіру.

Сода з оцтом

Цей варіант є одним з найдієвіших. Для приготування розчину в 0,5 ст. кип’яченої води розчини:

4 ст. л. 9% оцту;

1 ст. л. звичайного порошку;

1 ст. л. соди.

Отримана суміш має пузиритися — це свідчить, що відбувається хімічна реакція, де кислота і луг вступають у взаємодію.

Завдяки такій реакції відбувається виділення тепла, що допомагає у чищенні килима: бруд розчиняється і швидше очищається не лише з самого ворсу, але і зсередини. Тож не слід зволікати, одразу переходь до чищення.

Плюсом цього розчину є те, що не варто докладати особливих зусиль. Навіть при найменшому протиранні, бруд та плями моментально видаляються з килима. Після чищення важливо дочекатися повного висихання соди і очистити килим пилотягом.

Сода

Якщо ж забруднення килима не серйозне, можна обмежитися й простою содою. Вона безпечна для людини, не викликає алергії та інших неприємних наслідків, однак для видимого ефекту може знадобитися кілька сеансів.

Содою можна користуватися в сухому та вологому вигляді. Суха чистка швидша, але не підходить для видалення старих плям. Вологе очищення не підходить для килимів натурального походження.

Перший спосіб: суха чистка

Попередньо підготуй килим та очисть його за допомогою пилотяга. Після висип соду на килим та рівномірно розподіли по покриттю. Якщо на килимі є пляма, потри місце щіткою або мочалкою.

Через 30-60 хвилин знову пройдися по килиму пилотягом, щоб позбавитися від соди.

Другий спосіб: волога чистка

Такий метод не призначений для килимів натурального походження, адже натуральні матеріали: бавовна, шерсть не переносять вологе прибирання і можуть деформуватися.

Щоб зробити вологе прибирання содою, в 10 л води розведи склянку харчової соди та перемішай. Отриманий розчин розпороши на попередньо очищене покриття.

Важливо на сильно мочити килимове покриття, щоб не утворився грибок.

Якщо зустрічаються складні плями, нанеси розчин за допомогою щітки й акуратно втирай у ворс. Після цього залиш килим висихати на годину, а потім прибери рештки забруднення та соди за допомогою пилотяга.

Сіль

Сіль — прекрасний підручний засіб, який гарно очищує килими. Після попереднього очищення насип на покриття кухонну сіль, далі за допомогою щітки акуратно втирай сіль у ворс.

Залиш усе відпочивати на 30 хв, а потім прибери залишки солі пилотягом. Після такого очищення килим починає блищати, як після покупки.

Як відіпрати килим від складних плям

Перераховані методи гарно очищають килим від забруднень та незначних плям. Однак для видалення старих та серйозних плям слід застосовувати важку артилерію.

Кава та чай

Кава та чай — ледь перші гості на килимовому покритті. Якщо трапилася така ситуація, свіжу пляму слід одразу промокнути паперовою серветкою або ганчіркою. Коли рідини не залишиться, переходь до чистки.

Для очищення підійде Vanish чи оцтовий розчин, про приготування якого ми розповідали вище. А як очистити пляму від кави з одягу, можеш переглянути тут.

Якщо на підлогу розлилася кава з молоком, крім плями, треба запобігти неприємному кислому запаху. Допоможе в цьому лимонний сік та провітрювання.

Кров

Вивести плями крові важко як з одягу, так і з килима, однак можливо. Коли пляма свіжа і не висохла, то реанімувати вдасться навіть покриття з довгим ворсом.

Для цього промокни пляму серветкою, потім намочи ганчірку холодною водою і приклади до місця забруднення. Це допоможе зупинити всмоктування та висихання крові.

Для чищення килима знадобиться перекис водню або будь-які спиртові розчини.

Змочи цим ганчірку і приклади до місця забруднення, після цього знову приклади суху ганчірку. Чергуй дії, доки не побачиш поліпшення.

Вино та шоколад

Крім приємного розслаблення наслідком від такого поєднання може стати й брудний килим, однак такі плями чудово піддаються очищенню. Як очистити тканину від вина, ми розповіли раніше.

Тут знадобиться господарське мило. Натри шматок на тертці, додай до нього літр води та столову ложку оцту. Розчин нанеси на місце забруднення, а після висихання проведи прибирання пилотягом.

Кулькова ручка, фломастери

Популярна пляма, коли в будинку ростуть малі бешкетники. На свіжу пляму достатньо буде нанести мильний розчин, але якщо пляму знайшли не одразу, знадобиться вазелін та нашатирний спирт.

Змасти пляму від фломастера вазеліном та залиш на три години. Вазелін розм’якшить забруднення і очищати килим буде значно простіше.

Візьми чайну ложку нашатирного спирту і змішай з двома склянками води. Змочену в розчині ганчірку приклади до забруднення та лиши її там на дві-три години. Після повного висихання пройдись по килиму пилотягом.

Якщо ж неприємна пляма з’явилася не на килимі, а на верхньому одязі, читай як відіпрати забруднення на пуховику в домашніх умовах.