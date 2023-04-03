Як відіпрати каву від одягу: підбірка дієвих способів

Є чимало способів, як кава може опинитися на твоєму одязі. Хоч би як це сталося, неприємним лишається факт, що буде пляма.

У матеріалі ми розповімо найдієвіші способи, які допоможуть вивести плями кави з тканини та врятувати одяг від смітника, а гаманець — від хімчистки.

Чим вивести плями кави з одягу: дієві способи

Якщо вже трапилася неприємна ситуація і кава “прикрасила” твій одяг, то слід діяти швидко, щоб вона не встигла увібратися в тканину.

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Гаряча вода

Спосіб підійде для тих, хто має змогу одразу промити забруднений кавою одяг. Слід робити це проточною гарячою водою.

Для цього підігрій воду в чайнику. Бажано, щоб вона була гарячою, але не кипіла. Повільно злий її на пляму, насип трохи прального порошку, потри і зачекай кілька хвилин. Після цього рясно промий водою.

Оцет

Оцет прекрасно підійде, щоб вивести плями з білого одягу. Для цього розведи чайну ложку оцту в кількох кружках води та вилий отриману рідину на пляму. Щоб посилити ефект, оцет можна змішати з пральним порошком. Після цього лишиться лише випрати одяг.

Нашатирний спирт

Цей метод теж відмінно підійде, щоб забрати плями з білого одягу. Змішай десять крапель нашатирю та 0,5 л води й вилий на пляму. Замочи одяг у цьому розчині на кілька хвилин, а потім прополосни його.

Лимонна або щавлева кислота

Ще один спосіб, який потребує більше часу. Вилий трохи лимонної або щавлевої кислоти на пляму від кави й залиш одяг на 1–1,5 години. Після цього треба випрати річ.

Спирт

Синтетика не така чутлива й вибаглива тканина, тож позбутися плями від кави можна за допомогою спирту. Для цього замочи одяг і додай в літр води чайну ложку спирту. Зачекай кілька хвилин, і можна прати річ у машинці чи вручну.

Чим вивести каву з шовку або шерсті

А що як кава потрапила на шовк чи шерсть? Відомо, що ці тканини дуже вередливі: шовк можна легко зіпсувати, а шерсть важко піддається очищенню від плям. Та все ж допомогти може нашатирно-мильний розчин.

Для його приготування візьми господарське мило, воду та кілька крапель нашатирю. Змочи в отриманому розчині ганчірку та акуратно пройдися по заплямованій ділянці.

Вироби з вовни можна попередньо очистити тампоном, змоченим бензином, а вже потім перейти до нашатирно-мильного розчину.

Як відіпрати старі плями кави з одягу

Сіль

Замочи річ у підсоленій воді на кілька годин, а потім попери її в машинці, увімкнувши подвійний режим полоскання.

Гліцерин

Важкі плями, яким уже нічого не допомагає, можна спробувати вивести за допомогою гліцерину. Його слід нанести на пляму і залишити на 20–30 хвилин, а потім попрати.

Якщо пляма дуже стара, можна змішати чайну ложку гліцерину зі склянкою води та кількома краплями нашатирного спирту. Однак така комбінація може пошкодити ніжну тканину.

Якщо пляма не від кави, а від десерту, читай, як прибрати пляму від шоколаду.

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